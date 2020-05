Styrelsen för Venue Retail Group utser Lars Fins till ny VD

Venue Retail Group har under de senaste åren genomgått stora förändringar. Arbetet med att stärka positionen som den ledande aktören inom Väskor & Accessoarer och Skor & Accessoarer har varit i fokus. Med en kombination av starka märkesvaror och egna varumärken skapas ett kunderbjudande – for people on the move with function and style! Det arbetet kommer att förstärkas och justeras ytterligare för att än bättre möte kunden, oavsett var den befinner sig!

Lars Fins kommer närmast från blomsterföretaget Blomsterboda, där han varit VD sedan starten i september, 2017. Dessförinnan var Lars VD för Life Europe, Nordens största hälsokedja, i 8 år. VD och medgrundare av färdigmatskonceptet Gooh som lanserades 2005. 1999-2004 var han chef för Gröna Konsum och marknadsdirektör i Coop Sverige. Under 90-talet lanserade han Handlar´n och Tempo inom Axfood/Dagabs servicehandel. Lars Fins är född 1965 och äger idag inga aktier i Venue Retail Group.

”Lars Fins stora erfarenhet av nordisk detaljhandel, marknadsföring och verksamhetsutveckling kommer vara en stor tillgång för bolaget. Att han dessutom har varit med i turn-aroundprocesser tidigare passar VRG utmärkt. Bolaget har under de senaste åren genomgått stora förändringar och Lars bakgrund, erkända driv och erfarenhet blir en viktig pusselbit, när nu bolaget är redo att ta nästa steg i förändringsresan.”, säger Tommy Jacobson, styrelseordförande i Venue Retail Group AB.

”Venue Retail Group har bra butiker i bra lägen. Tillsammans med starka varumärkesleverantörer och en bra bas med välkända egna varumärken ser jag stora möjligheter för att utveckla bolaget mot ökad försäljning med god lönsamhet. Bolaget har kontroll över värdekedjan och kommunikationen med slutkunden, bl.a. genom en stor och lojal kundklubb och en växande onlineverksamhet, vilket är avgörande i dagens detaljhandel. Med en rad ytterligare förändringar och åtgärder ser jag stora möjligheter att bolaget ska bli lönsamt och framgångsrikt, säger Lars Fins, tillträdande VD för Venue Retail Group.