ANTONIA GIBSON NY VD PÅ TUNDRA FONDER

Antonia Gibson är ny VD för Tundra Fonder - det svenska fondbolaget som fokuserar på unga tillväxtmarknader - efter att Jon Scheiber lämnar sin nuvarande roll efter sex år som VD. Antonia Gibson, som fram till nu har haft rollen som bolagets Chief Operating Officer, tillträdde sin nya roll den 15 maj. Hon har tidigare bl a varit complianceansvarig på AP4 och arbetat med investor relations- och hållbarhetsfrågor på Swedbank. Under perioden fram till 1 september kvarstår Jon Scheiber i fondbolaget som Senior Advisor to the Board och bistår i överlämningen till Gibson.