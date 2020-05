CFO Ulrika Jones lämnar Speqta

Under tiden på Speqta har Ulrika Jones framgångsrikt bidragit till utvecklingen av bolaget. Speqta har gjort flera viktiga framsteg i sin tillväxtstrategi under den här perioden, inte minst med det transformativa förvärvet av Finlands största online låneförmedlare Rahalaitos och lanseringen av AI-motorn Shopello BidBrain™. Det är roligt att se att Ulrika Jones nu går vidare till en liknande roll inom ett välrenommerat onlinebolag.

Om Speqta

Speqtas erbjuder de bästa prestationsbaserade lead genererings-plattformarna med hjälp av data och AI, och ska växa organiskt samt via förvärv på nya och befintliga marknader. Bolaget har två affärsområden, Speqta AdTech samt Speqta Content & Comparison. Bolaget är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm under namnet “SPEQT”. Bolagets Certified adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB, telefonnummer: +46 40 20 02 50 e-mail: ca@vhcorp.se.

