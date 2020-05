Delårsrapport 1, 2020 – Kraftfull tillväxt och växande lönsamhet

Förvärv och tillväxt i Content & Comparison Förvärvet av marknadsledaren Rahalaitos i januari i år var ett stort strategiskt kliv och ett transformativt förvärv. Vi har flyttat oss uppåt i värdekedjan och blivit lånemäklare vilket kompletterar affiliateverksamheten. Omsättningen inom Speqta Content & Comparison ökade +168 % till 31,7 mkr (11,8), huvudsakligen till följd av förvärvet av Rahalaitos och god utveckling inom vertikalen Food & Beverage. Rahalaitos bidrog också till att EBITDA inom segmentet C&C ökade +144% till 12,3 mkr (5,0) med en EBITDA-marginal på 39% (42%). Under kvartalet har COVID-19 pandemin påverkat Rahalaitos eftersom det är lägre efterfrågan på lån och ändrade kreditkrav från långivare, och därmed blev omsättningen liksom EBITDA lägre än förväntat. Vinklubben har fortsatt att växa starkt med bra lönsamhet, delvis positivt påverkad av pandemin när folk väljer att inte gå på restaurang utan i större utdrag väljer att prova nya/befintliga viner hemma.

Positiv start för Shopello BidBrain™ Under första kvartalet anslöt sig ett 20-tal större e-handlare till vår nylanserade AI-motor Shopello BidBrain™. Speqta AdTech ökade omsättningen +27% till 14,6 mkr (11,5). EBITDA förbättrades +21% och uppgick till 0,8 mkr (0,7). EBITDA marginalen kommer att öka när volymerna på plattformen ökar. Under mars såg vi en ökande tillväxt inom e-handeln till följd av COVID-19-pandemin. Det ledde till positiva effekter på Shopellos volymer trots att några kunder minskade eller stoppade sin marknadsföring, speciellt detaljister med både fysiska butiker och e-handel. Pandemin har också lett till att det varit svårare att nå nya potentiella kunder med erbjudandet om Shopello BidBrain™ eftersom de själva arbetat aktivt med att parera pandemin internt. Det kan kortsiktigt påverka intäktstillväxten, men inte på medellång eller längre sikt eftersom AI-motorn Shopello BidBrain™ är framtiden för trafikanskaffning inom exempelvis Google-annonsering.

VD kommenterar, kort summering “Stark position i tillväxtbransch” Speqta kan nu rapportera sitt första kvartal i sin tillväxtresa och vi har gjort flera viktiga framsteg under perioden. Vi har framgångsrikt lanserat AI-tjänsten Shopello BidBrainTM och förvärvat Rahalaitos, Finlands största online låneförmedlare. Under mars förstärkte COVID-19 pandemin Speqtas positiva utveckling inom e-handel medan tjänsterna inom konsumentlån påverkades negativt. Samtidigt fortsätter vi att stärka positionerna inom prestationsbaserad marknadsföring.

Väsentliga händelser under första kvartalet

Framtidsutsikter Under COVID-19 pandemin har trenden med ökad e-handel och att fler konsumentbeslut fattas online förstärkts ytterligare. Vi tror att de ändrade konsumentmönstren under pandemin i hög utsträckning kommer att bestå och att e-handel blir ett allt mer etablerat köpbeteende i ett ökande antal branscher. Den starka e-handelstrenden leder också till att allt fler företag utvärderar sin marknadsföring och söker prestationsbaserade lösningar.

Under pandemin i april har vi även fokuserat på att förstärka positionerna genom bland annat SEO-ranking på våra jämförelsesajter, fortsatt produktutveckling och även sett över organisationen där vi gjort ett antal kostnadsbesparingar. Det ger oss ett bra utgångsläge när samhället återgår till det normala.

Om Speqta

Speqtas erbjuder de bästa prestationsbaserade lead genererings-plattformarna med hjälp av data och AI, och ska växa organiskt samt via förvärv på nya och befintliga marknader. Bolaget har två affärsområden, Speqta AdTech samt Speqta Content & Comparison. Bolaget är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm under namnet "speqt".



