Byggstart - En tjänst som hjälper dig hitta rätt aktör för ditt byggprojekt.

Beskrivning av ditt projekt:

Du börjar med att registrera ditt kommande projekt hos oss. Efter det kommer vi att kontakta dig så att vi kan gå igenom projektet ordentlig via telefon. Vilket är så att vi kan säkerhetsställa att vi fått all vital information om ditt projekt så att vi kan hitta och presentera lämpliga aktörer för ditt projekt. Byggstart kommer finnas tillgängliga via telefon och email genom hela processen, om det skulle uppstå frågor.

Matchar dig med de bästa aktörerna:

Byggstarts tjänst kommer matcha dig med aktörer som är av högsta kvalitet och är bäst lämpliga för ditt projekt. Du kommer få information om företagen och sedan kommer företagen ta kontakt direkt med dig så att ni kan planera ett platsbesök för ditt projekt.

Oförpliktande anbud

När aktörerna utfört sitt platsbesök kommer du få flera oförpliktade anbud från dem. Sedan kommer tiden för att jämföra dem och se vilken aktör som passar ditt kommande projekt bäst. Anbuden kommer skickas direkt från de offererande företagen.

Vi säkerhetsställer att alla våra aktörer är av högsta kvalitet.