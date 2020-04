Nexam Chemical offentliggör utfall i företrädesemission

Teckningstiden för Nexam Chemicals Företrädesemission avslutades den 2 april 2020. Det slutliga utfallet visar att Företrädesemissionen totalt tecknades till 73,6 procent, varav 63,3 procent tecknades med stöd av uniträtter och 10,3 procent tecknades utan stöd av uniträtter. Teckningskursen i Företrädesemissionen var 22,00 SEK per unit, motsvarande 5,50 SEK per aktie. Genom Företrädesemissionen tillförs Nexam Chemical 45,6 MSEK före emissionskostnader.

En unit består av fyra (4) aktier och en (1) teckningsoption serie TO1 och en (1) teckningsoption serie TO2. I Företrädesemissionen emitteras 2 071 087 units, innehållandes 8 284 348 aktier och 2 071 087 teckningsoptioner serie TO1 och 2 071 087 teckningsoptioner serie TO2. Varje teckningsoption serie TO 1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris om 6,50 SEK under perioden 6 – 17 september 2021. Detta innebär att det ytterligare kapitaltillskottet från teckningsoptionerna serie TO 1 högst kan uppgå till cirka 13,5 MSEK. Varje teckningsoption serie TO 2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris om 8,50 SEK under perioden 5 – 16 september 2022. Detta innebär att det ytterligare kapitaltillskottet från teckningsoptionerna serie TO 2 högst kan uppgå till cirka 17,6 MSEK.

Att vi, trots rådande osäkerhet till följd av corona-pandemin, har ett brett stöd från våra aktieägare ser vi som ett kvitto på att vi befinner oss på rätt väg. Nexam Chemical utvecklas starkt där vi märker av en ökande efterfrågan från våra kunder. Vi uppnådde en rekordstark utveckling under årets första kvartal vilket ger oss råg i ryggen framåt. I och med att Företrädesemissionen inte blev fulltecknad blir kapitaltillskottet något mindre än förväntat. Ett kapitaltillskott om 45,6 MSEK är dock fullt tillräckligt för att vi skall kunna genomföra åtgärder för att förbättra produktionskapaciteten och investera i produktutveckling. Vi kommer också att ha kapacitet att hantera en ökad rörelsekapitalbindning även om säkerhetsmarginalerna minskar något. För att ytterligare stärka vår finansiella ställning kommer vi att undersöka möjligheterna att säkerställa ytterligare rörelsekrediter. Sammantaget är vi nu väl positionerade för en fortsatt stark tillväxt som förväntas resultera i att vi etablerar en uthållig lönsamhet, säger Johan Arvidsson, VD Nexam Chemical.

Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Nexam Chemical med 159 314,384620 SEK till 1 457 757,057729 SEK. Det totala antalet aktier i Nexam Chemical ökar från 67 519 019 till 75 803 367. De 2 071 087 betalda tecknade units (”BTU”) handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market under kortnamnet NEXAM BTU fram till dess att Företrädesemissionen har registrerats av Bolagsverket, varefter BTU kommer att ersättas av aktier och teckningsoptioner. Teckningsoptionerna kommer därefter att tas upp på handel på Nasdaq First North Premier Growth Market så snart som möjligt efter genomförd registrering vid Bolagsverket.

Tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter inom ramen för Företrädesemissionen har skett i enlighet med de principer som anges i EU-tillväxtprospektet som Bolaget offentliggjorde den 12 mars 2020. Besked om tilldelning sker genom avräkningsnota som utsänds till respektive tecknare. Units skall betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

