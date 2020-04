Kallelse till årsstämma i Investment AB Latour (publ) kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats torsdag den 9 april, 2020. För mer detaljerad information om innehållet i förslagen hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman nedan.

Aktieägarna i Investment AB Latour (publ) (”Latour”), org.nr 556026-3237, med säte i Göteborg, kallas härmed till årsstämma måndagen den 11 maj 2020 kl. 17.00 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Södra Hamngatan 59, Göteborg. Registrering till stämman öppnar kl. 16.30.

Åtgärder för att minska risk för smittspridning

Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för smittspridning av covid-19 coronaviruset avser Investment AB Latour att hålla årsstämman mycket kort och effektiv. Ingen förtäring eller mingel kommer att erbjudas. Anföranden kommer att begränsas till några få minuter eller ställas in i syfte att begränsa stämmans längd till cirka 15 minuter. Inga styrelseledamöter utöver styrelsens ordförande och verkställande direktören kommer att delta och koncernens ledande befattningshavare kommer närvara i begränsad omfattning. Aktieägare som är sjuka, har haft kontakt med sjuka eller tillhör en riskgrupp bör inte deltaga, utan uppmanas rösta via ombud. För att möjliggöra för aktieägare att rösta utan att fysiskt närvara på årsstämman erbjuder registratorn Computershare en tjänst till aktieägare som anmält sig för att delta på årsstämman, och inte äger mer än 100 000 aktier, att utse Computershare att rösta å deras vägnar. Fullmakten kan begäras genom att kontakta Computershare på telefonnummer 0771 -24 64 00 eller via e-post på info@computershare.se - bolaget uppmuntrar aktieägare att utöva sin rösträtt på detta sätt.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 5 maj 2020, dels anmäla sig hos bolaget senast tisdagen den 5 maj 2020.

Anmälan ska ske via telefon 031-89 17 90 eller skriftligen till Latour, Box 336, 401 25 Göteborg, eller via hemsidan www.latour.se. Vid anmälan ska uppges namn/firma, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid, namn på eventuella biträden (högst två) och namn och personnummer avseende eventuellt ombud. Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis, fullmakt eller motsvarande.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst 5 år). Registreringsbeviset får inte vara utfärdat tidigare än ett år före stämmodagen. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angiven adress. Blankett för fullmakt finns att hämta på Latours hemsida www.latour.se och på bolagets huvudkontor.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta i stämman låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB tisdagen den 5 maj 2020, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Förslag till dagordning

Stämmans öppnande Val av ordförande vid stämman Upprättande och godkännande av röstlängd Godkännande av dagordningen Val av justeringsmän Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse Anförande av verkställande direktören Beslut om

a) fastställelse av moderbolagets resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b) dispositioner beträffande vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för utdelning

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och i förekommande fall styrelsesuppleanter Val av revisionsbolag eller revisorer och revisorssuppleanter. Beslut om ändring av bolagsordningen Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier samt beslut om överlåtelse av egna aktier Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare inom Latourkoncernen Beslut om köpoptionsprogram för ledande befattningshavare Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 9 b, utdelning och avstämningsdag

Styrelsen föreslår att de till årsstämmans förfogande stående medlen om 9 620 miljoner kronor disponeras så att 2,75 kronor per aktie, totalt cirka 1 758 miljoner kronor, utbetalas till aktieägarna som ordinarie utdelning och att bolagets återstående fria egna kapital om 7 862 miljoner kronor, överförs i ny räkning.

Avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning föreslås vara onsdagen den 13 maj 2020. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning utbetalas genom Euroclear Sweden ABs försorg måndagen den 18 maj 2020.

Punkt 2, 10 – 13, ordförande, styrelse och revisionsbolag

Valberedningen, som bestått av Jan Svensson, ordförande (familjen Douglas med bolag), Fredrik Palmstierna (familjen Palmstierna med bolag), Olle Nordström (Skirner AB) och Per Trygg (SEB Fonder), har lämnat följande förslag.

Till ordförande vid stämman utses Olle Nordström.

Styrelsen ska bestå av åtta ledamöter och inga suppleanter.

Styrelsens arvode ska sammanlagt uppgå till 8 200 000 kronor, varav 2 200 000 kronor ska utgå till ordföranden (oförändrat) och 1 000 000 kronor till envar ledamot som inte är anställd i något av koncernens bolag (oförändrat). Till revisorerna utgår arvode enligt godkänd räkning.

Omval av styrelseledamöterna Mariana Burenstam Linder, Anders Böös, Carl Douglas, Eric Douglas, Johan Hjertonsson, Olle Nordström, Lena Olving och Joakim Rosengren, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. De föreslagna styrelseledamöterna presenteras närmare på bolagets hemsida, www.latour.se.

Nyval av revisionsbolaget Ernst & Young AB intill slutet av årsstämman 2021.

Vidare föreslås att årsstämman utser Olle Nordström till styrelsens ordförande.

Punkt 14, förslag om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra bolagsordningen. En ny paragraf som tillåter styrelsen att samla in fullmakter i enlighet med den ordning som föreskrivs i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen samt tillåter styrelsen att besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt före bolagsstämman föreslås införas i bolagsordningen. Vidare föreslås ett par redaktionella ändringar för att följa gällande lagstiftning.

Punkt 15, förvärv och överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av egna aktier. Förvärv får ske av så många aktier att bolaget äger högst tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget och får avse aktier av serie A eller serie B eller en kombination därav.

Aktierna får förvärvas dels genom erbjudande som riktar sig till samtliga aktieägare, dels genom handel på Nasdaq Stockholm. Vid handel på Nasdaq Stockholm ska priset motsvara vid förvärvstillfället gällande börskurs med avvikelser som inte överstiger det vid var tid registrerade kursintervallet. Förvärvet ska ha till syfte att anpassa bolagets kapitalstruktur, åstadkomma mervärde för aktieägarna, ge möjlighet att erbjuda egna aktier som likvid vid företagsförvärv samt för kunna uppfylla åtaganden enligt köpoptionsprogram.

Styrelsen föreslås även bemyndigas, att vid ett eller flera tillfällen intill bolagets årsstämma 2021, äga rätt att besluta om överlåtelse av de egna aktier bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens överlåtelsebeslut. Överlåtelsen få ske genom handel på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse av aktier förvärvade enligt ovan får även ske utanför Nasdaq Stockholm, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelser om apport eller kvittningsrätt. Överlåtelse av egna aktier ska således kunna användas som betalningsmedel i samband med företagsförvärv på villkor i enlighet med aktiebolagslagens regler om nyemission. Sådan överlåtelse får ske till ett pris i pengar eller värde på erhållen egendom som, vid företagsförvärv motsvarar börskursen vid tiden för överlåtelsen.

Styrelsen föreslår, för att säkerställa leverans av aktier i enlighet med föreslaget köpoptionsprogram i punkt 17 samt tidigare beslutade köpoptionsprogram, att årsstämman beslutar att de Latour-aktier av serie B som Latour äger och kan komma att äga genom förvärv med stöd av bemyndigandet ovan, kan överlåtas till deltagarna inom ramen för villkoren i beslutade köpoptionsprogram. Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar att högst 900 000 aktier av serie B kan överlåtas till deltagare under köpoptionsgrammet enligt punkt 17. Lösenpriset följer av de villkor som fastställdes då köpoptionsprogrammet upprättades och som då fastställdes av en oberoende värderingsman enligt vedertagna värderingsmodeller.