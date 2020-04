Så här kan du och regeringen hjälpa hundratusentals kulturarbetare och ensamföretagare

Kalkyl CSN lån till kulturarbetarna och de minsta företagen:

100 000 ensamföretag x 3 månadslöner plus hyra 90 000 kr = 9 miljarder

Det är "kaffepengar" i sammanhanget där regeringen pratar om 500 miljarder till "näringslivet" säger Mathias Rebane, näringspolitisk talesperson, Företagarförbundet.

Ett CSN lån räcker till lön och hyra under 3 månader, med låg ränta och lång återbetalningstid, 5-10 år.

System och logistik har förutsättningar att fungera hos CSN som redan idag administrerar upp emot 1 miljon mottagare av studiebidrag och studiestöd, det behövs bara politisk vilja att styra över medel från riksbankens 500 miljarder.



Med stöd till delar av lönen under denna kristid kommer dessa företagare fortsätta kunna gå till jobbet trots att hälften av kunderna skrämts att sitta hemma, service och tjänster i samhället kommer att hållas igång och små och stora orter runt om i Sverige kommer att leva vidare under och efter krisen.



Med denna relativt lilla insats så räddas många samhällsfunktioner som vi tar för givna samt inte minst människorna bakom och deras öden.