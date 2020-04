Cicero Fonder lanserar ny spartjänst för direktkunder

I december förra året påbörjades arbetet med tjänsten och nu kan vi på Fondab tillsammans med Cicero Fonder stolt presentera resultatet. Under helgen har Cicero Fonders befintliga kunder migrerats till den nya lösningen och kan nu logga in med BankID via det nya kundvänliga gränssnittet.

Cicero Fonder erbjuder hållbara aktivt förvaltade fonder med inriktning mot kvalitetsbolag kompletterat med kostnadseffektiva indexprodukter. Cicero Fonder förvärvade under våren 2019 Aktiespararnas fondbolag (Aktieinvest Fonder) vilket innebär att Cicero på ett bredare och tydligare sätt än tidigare även marknadsför fonderna mot privatkunder.

”För oss på Cicero Fonder har ambitionen varit att kunna erbjuda privatkunderna en modern och användarvänlig sparlösning där man när som helst kan logga in och se värdet på sitt innehav, samt köpa och sälja fondandelar. Det har också varit viktigt att ge kunderna möjligheten att välja fondsparande inom det populära ISK. Nu är denna lösning på plats och vi hoppas att såväl gamla som nya kunder skall uppleva detta som en klar förbättring”, säger Anders Malmborg Marknadschef på Cicero Fonder.