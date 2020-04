Lindex resultat och försäljningsutveckling under första kvartalet 2020

Lindex ökade sin totala försäljning under januari och februari med 7,3 procent i SEK och med 7,0 procent i lokala valutor. Som följd av coronaviruset och dess effekter minskade Lindex sin försäljning under mars med 41,0 procent i SEK och 41,3 procent i lokala valutor, vilket ger ett försäljningstapp för första kvartalet på 12,0 procent i SEK och 10,7 procent i lokala valutor.

”Vi inledde året med en stark försäljningstillväxt och fortsatt ökad lönsamhet men med anledning av den extraordinära globala coronasituationen har vårt läge förändrats. För några av våra försäljningsmarknader innebär det att vi i linje med myndigheters beslut fått stänga våra butiker, vilket innebär utmaningar. För att möta effekterna och den minskade efterfrågan i fysisk butik har vi agerat snabbt och genomfört ett kraftfullt kostnads- och åtgärdsprogram samt ökat fokus på att möta försäljningstillväxten online”, säger VD Susanne Ehnbåge.

Lindex försäljning online ökade med 36,6 procent för första kvartalet. Under perioden 13-31 mars var försäljningsökningen online hela 156 procent. Modeföretagets e-handel utgjorde 9,2 procent av den totala försäljningen under kvartalet jämfört med 5,8 procent samma period föregående år. Lindex visar en bättre försäljningstillväxt än marknaden under januari och februari för alla nordiska försäljningsländer samt en mindre försäljningsnedgång än marknaden under mars.