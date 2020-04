Svenska lead-generation bolaget Leadstar Media erhåller licenser i New Jersey och Indiana

“Vårt mål är att bli en av de största affiliate-bolagen i USA inom sports betting. Vi är därför väldigt glada över beskedet att vi har erhållit våra första statliga licenser i New Jersey och Indiana, de första av många hoppas vi. Vi har även skickat en ansökan om licens till Pennsylvania Gaming Control Board.” säger Eskil Kvarnström, VD på Leadstar Media

Idag driver Leadstar Media två hemsidor på den amerikanska marknaden: Bettingscanner.com , som recenserar bettingsidor, och Unitedgamblers.com som fokuserar på både betting och online casino.

Den amerikanska marknaden är inte helt okomplicerad utifrån ett legalt perspektiv. Under 2018 beslutade högsta domstolen att häva The Professional and Amateur Sports Protection Act (PASPA). Det innebär att det sedan dess har varit upp till varje stat att skapa sitt eget regelverk kring sports betting och casino på nätet. Flertalet stater har infört regelverk, men de ser väldigt olika ut. Idag är det fyra stater som tillåter spel på sport online med öppen konkurrens och som har aktiva licensierade aktörer: New Jersey, Pennsylvania, Indiana och West Virginia. New Jersey var den första staten att lansera en reglerad marknad för både betting och casino online. I andra stater såsom Oregon tillåts endast statens egen aktör, Oregon Lottery, att erbjuda spel på sport.

“I New Jersey och Indiana kan spelare både registrera konto och lägga spel online vart som helst inom statens gränser, vilket hela vår affärsmodell bygger på. Därför är dessa stater väldigt viktiga för oss jämfört med exempelvis Iowa eller Rhode Island, där man måste registrera sig på fysisk plats.”