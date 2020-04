ARGO Gaming Group live på första tre marknaderna

ARGO Gaming Group är en startup inom lead generation med fokus på kasinovertikalen. Huvudbenet i verksamheten är SEO och SEM, sökmotoroptimering och sökmotormarknadsföring, men man är också redan igång med native, mediesamarbeten och traditionella medieköp.Bolaget är grundat av Lars Wahlström, Niclas Borgström och Werner Töniste och mellan grundarna har man dryga 30 års erfarenhet av kasinobranschen och sök. - Själv har jag varit i branschen sedan 2004 och jobbat både B2B med plattformar och sälj, samt B2C i operatörsledet, nu senast som Sverigechef för Vera&John och Jackpotjoy på ett av världens största spelbolag, Gamesys Group. Att gå vidare till affiliation, eller lead generation, kändes både spännande och utmanande och också ett sätt att så att säga gå hela varvet i branschen. Dessutom har jag jobbat så länge i corporatevärlden, så det skall bli fantastiskt roligt att köra startup och bygga bolag nu! Med den kompetens och hunger som finns mellan oss tre delägare är det bara att spänna fast sig, kavla upp ärmarna och köra, säger Lars Wahlström. Först ut att lanseras är jämförelsesiter för Kanada (casinoclaw.com), Tyskland (kasinoklapper.com) och Finland (nettikasinoo.com). Även Sverige och den svenska marknaden är dock intressant, trots att huvudfokus ligger på andra marknader. - Vi har redan smugit igång lite mediesamarbeten och mediaköp i Sverige. Trots att vårt huvudfokus är tillväxtmarknader i och utanför Europa är ju Sverige vår hemmamarknad och vi tror oss kunna hitta fin ROI på smarta samarbeten köp även här. Vi känner både spel- och mediemarknaden väl, främst från min senaste roll som Sverigechef på ett av de stora bolagen här i Sverige. Jag tror det är en oerhörd fördel på alla sätt, att ha sett operatörsverksamheten från insidan under många år och förstå den affären fullt ut nu när vi har affiliatehatten på oss, konstaterar Niclas Borgström, Head of Business Development.

Werner Töniste är Head of SEO på ARGO Gaming Group. Han har jobbat med sök i många år och har erfarenhet från många olika branscher, allt från spel och lån till FMCG och B2B, senast på Telenor.

- Att gå tillbaka till spelbranschen kändes självklart när Lars och Niclas började uppvakta mig. Jag har en stark tro på att vi på många sätt kommer jobba både bättre och mer effektivt än många av våra konkurrenter och de planer och visioner vi tillsammans satt upp för bolaget lägger vi nu grunden till med lanseringen av våra första tre siter. Redan nu i april kommer vi släppa siter för ytterligare två marknader till, så det har verkligen varit full fart framåt från dag ett, kommenterar Werner. Lars Wahlström +4670-410 56 81 lars.wahlstrom@argogaminggroup.com NEVER MIND THE BOLLOCKS - HERE’S ARGO GAMING GROUP Introducing ARGO Gaming Group: a lead generation company in the iGaming industry. Founded in 2020 with +30 years of industry experience between the founders, and a serious hunger for results, we’re here to make an impact.

What we do is simple – we provide high value, quality leads to iGaming operators across the world.

How we do it? Our core competence is traditional affiliation marketing, native advertising and media buying.