Delårsrapport januari-mars 2020

​​​​​​​Koncernens omsättning minskade med 3,2 procent till 957,5 MSEK (989,6).

Rörelseresultatet minskade till 116,0 MSEK (135,5).

Rörelsemarginalen minskade till 12,1 procent (13,7).

Resultat efter finansiella poster minskade till 113,5 MSEK (121,7).

Kommentar från VBG Groups Vd och koncernchef Anders Birgersson:

VBG Group redovisar ett stabilt första kvartal försäljningsmässigt. Rörelsemarginalen har varit stabil för alla divisioner förutom Mobile Climate Control, där vi ser ett fortsatt tryck på rörelsemarginalen. Vi ser att tillväxttakten har avtagit gentemot 2019. Covid-19 utbrottet som startade i Kina innebar att vi var tvungna att temporärt stänga ner vår verksamhet i Kina under första kvartalet, men då denna del av verksamheten är relativt liten, påverkade inte de tidiga utbrotten resultatet i stort för första kvartalet och verksamheten i Kina är nu igång igen. I slutet av mars drabbade coronapandemin Europa och större delar av världen på allvar. Många länder och industrier vidtog drastiska åtgärder, vilket ledde till avbrott i värdekedjorna och att många industrier stannade av. Slutet av första kvartalet har för VBG Group dominerats av monitorering och planering inför andra kvartalet för att anpassa verksamheten till nya förutsättningar. Jag känner att vi har gjort ett bra jobb kring att förbereda verksamheten och agera proaktivt i detta osäkra läge. Vi har fått olika typer av åtgärder på plats i olika länder bl.a. korttidspermittering i Sverige och vi jobbar just nu med daglig uppföljning av marknaden och kundernas utveckling.

Truck & Trailer Equipment

Summerar man första kvartalet kan man konstatera att marknadsutvecklingen för Truck & Trailer Equipment varit bra. Traileraffären har kommit upp på lite högre nivåer igen och divisionen har haft bra försäljning av lastvagnskopplingar i bl.a. Australien och Nya Zeeland. Årets första kvartal är dock lägre än rekordåret 2019 års första kvartal. Under kvartalet fattade styrelsen beslut om att omorganisera och bilda en ny division, Truck & Trailer Equipment. Divisionen är en sammanslagning av Edscha Trailer Systems och VBG Truck Equipment. Detta är ett logiskt steg med tanke på den affär vi gjorde 2019 med BPW dragstänger. Genom förvärvet av BPW ser jag att divisionen hänger ihop då den jobbar med lastbilsrelaterade produkter och genom att slå ihop Edscha Trailer System och VBG Truck Equipment ser jag att får vi en bättre balans i koncernen med tre storleksmässigt balanserade divisioner. Jag ser vidare att Edscha Trailer System än mer kan dra nytta av gemensamma resurser inom försäljning, marknadsföring, R&D samt produktions-/sourcingkunskap. För koncernen i helhet är detta ett bra steg. Chassipåbyggare har under första kvartalet haft en fortsatt bra orderingång, men vi tror att det kommer stanna av rejält under andra kvartalet. I slutet av första kvartalet vidtog de europeiska lastbilstillverkare drastiska åtgärder som en följd av coronapandemin och stängde ner verksamheten när de märkte att delar av värdekedjan inte kunde fungera. Detta stopp medför naturligtvis stora konsekvenser för Truck & Trailer Equipment och vi har därför infört korttidspermitteringar från och med första veckan i april samt sett över hela värdekedjan. Inför andra kvartalet finns en stor osäkerhet kring hur marknaden kommer utvecklas.

Mobile Climate Control

Under första kvartalet så har, i svenska kronor, försäljningen varit hög för Mobile Climate Control, nästan i nivå med föregående år. Den svenska kronan har försvagats mot US-dollarn vilket medfört en gynnsam dollareffekt. Rörelsemarginalerna för Mobile Climate Control är dock fortsatt något lägre än önskat, men positivt är att råmaterialpriserna är på väg ner, aluminium och kopparpriser sjunker, vilket påverkar lönsamheten positivt. Under det gångna kvartalet har vi sett att Mobile Climate Controls försäljning i Europa börjat avta. Vi ser att effekten av corona kom något senare till Nord Amerika. Divisionens verksamhet i USA har undantagits, som kritisk verksamhet av myndigheterna, och har därför fortsatt sin verksamhet oförändrat under januari till mars trots coronapandemin. Framåt gäller dock att vi kan få hela värdekedjan att fungera och att kunderna fortsätter köpa våra produkter. I slutet av mars såg vi att delar av branschen började stänga ner och anpassa sin produktion till de nya förutsättningarna. Så effekterna av coronapandemin kommer att bli påtagliga även för Mobile Climate Control under det andra kvartalet. Vi har skyndsamt vidtagit kortsiktiga åtgärder för att anpassa vår produktion till en lägre efterfrågan, såsom två veckors stängning av fabriken i Toronto runt påskhelgen.