Valutahandel intervjuar Lennart från Skilling

Under tider av turbulens så kan det vara intressant att läsa intervjuer med någon som har lång erfarenhet från trading. Valutahandel.se har lyckats få tag på Lennart F Clausen som är Head of trading hos Skilling. Med 17 års yrkesliverfarenhet inom valutahandel så har han bra koll på valuta- och finansmarknaden.

När Valutahandel.se frågar om det mest anmärkningsvärda som hänt på finansmarknaderna 2020, så återkommer Lennart snabbt. Han menar att Covid-19 har lett till flera annorlunda händelser på börsen under inledningen av 2020. En märklig händelse för valutahandlare är att den traditionellt starka norska valutan nådde hela vägen till 13.25 mot Euron innan den norska centralbanken gick in. För närvarande får man betala drygt 105.1 norska kronor för en svensk krona, även om Norges valuta blivit starkare på sistone. Det mest spektakulära var för troligen att priset för amerikansk råolja (WTI) med det närmaste terminskontraktet nådde minus $37.5. Man fick alltså betala för att ta emot fysiska oljeleverans under en viss tid.

Valutahandel's frågeställning till herr Clausen om vilket som är det mest övervärderade aktieindexet just nu är givetvis svårt att besvara. Men Clausen menar att "de amerikanska aktieindexen har hämtat upp lite väl mycket av nedgången från och med 28 april när man ser till den enorma minskningen i förväntade intäkter bland företagen". Han fortsätter: "Gillar inte att vara en pessimist, men tycker att det är svårt att förklara att S&P500 står på cirka 2900 punkter med dagens utsikter om ökad arbetslöshet och minskad tillväxt inom en snar framtid. För att en sådan prissättning ska vara motiverad måste majoriteten vara tillbaka till det normala inom en relativt kort tid, vilket Lennart tycker är för optimistiskt", avslutar han.