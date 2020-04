Delårsrapport januari – mars 2020

Negativa effekter av Covid-19 under kvartalet berörde främst de verksamheter med betydande försäljning i Kina (Nord-Lock och Aritco), vilka påverkades kraftigt i februari, samt våra verksamheter i Italien (Vimec inom Latour Industries och Blue Box inom Swegon), som påverkades mer under andra halvan av mars.

VD-ord ”Industrirörelsen inledde året mycket starkt, trots påverkan från den pågående Covid-19 pandemin. Under kvartalet växer orderingången total med 20 procent och justerat för förvärv och valutaeffekter växer orderingången med 3 procent. Faktureringstillväxten uppgår totalt till 16 procent, men när vi justerar för förvärv och valutaeffekter ser vi en minskning med drygt 1 procent. Rörelseresultatet för kvartalet ökar med 8 procent till 449 (415) Mkr med en rörelsemarginal på 12,4 (13,2) procent.

Den framåtblickande bedömningen när det gäller Covid¬-19 pandemin är att det nu kommer att bli en väsentligt större påverkan, men hur stor och hur länge effekterna kommer att bestå är omöjliga att kvantifiera.

Vi har tidigare kommunicerat att våra verksamheter har förberett sig väl för en bredare konjunkturnedgång, men att det skulle ske en sådan dramatisk förändring på såpass kort tid var det nog få som anade. Glädjande nog kan vi konstatera att vår känsla hittills varit rätt, vi äger verksamheter med mycket kompetenta ledare och medarbetare som dagligen hanterar nya frågor för att möta de utmaningar som nu uppstår.

Vår ståndpunkt står fast att vi agerar framåtriktat och satsar på produktutveckling, försäljning och marknadsföring i våra affärsområden. Vi skall kunna flytta fram våra positioner även i rådande klimat, vårt tidigare fokus på hållbarhet kvarstår och är om möjligt en viktigare aspekt än tidigare för att stötta fortsatt tillväxt.

Efter en höst med mycket högt tempo vad gäller förvärvsaktiviteter har vi på grund av det rådande läget skiftat fokus till att hantera den pågående krisen. Året inleddes dock med flera förvärv, nederländska Emma Safety Footwear till Hultafors Group, spanska Batec Mobility till Latour Industries och brittiska Waterloo Air Products till Swegon. Dessutom slutfördes förvärvet av S+S Regeltechnik till Bemsiq inom Latour Industries. Läs mer om våra förvärv på sidan 4.

Börsen har varit väldigt volatil under första kvartalet, likaså vår börsportfölj som sedan inledningen av året har minskat med 19,0 procent, vilket kan jämföras med indexet SIXRX som minskade med 18,2 procent. Substansvärdet i Latour minskade under samma period med 16,2 procent till 114 kronor per aktie.

Några av våra börsnoterade innehav har nu rapporterat för det första kvartalet och vissa har lämnat guidningar i marknaden. En del av bolagen har påverkats mer av Covid-19 medan andra har påverkats i mindre omfattning. För framåtblickande kommentarer vill vi hänvisa till respektive bolags egna rapporteringar, men rimligtvis kommer alla bolag påverkas under den period som nu kommer. Flera av bolagen har vidare ställt in eller minskat sina utdelningar, i vissa fall med avsikten att återkomma senare i höst med en extrautdelning.