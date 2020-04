Delårsrapport Januari - mars 2020

HÖJDPUNKTER JANUARI-MARS 2020:

Ökad försäljning och starkt kassaflöde

Försäljningen ökade med 10 procent till 4 168 MSEK (3 805).

Rörelseresultatet, exkl. jämförelsestörande poster, ökade till 587 MSEK (586).

Rörelsemarginalen, exkl. jämförelsestörande poster, uppgick till 14,1 procent (15,4).

Resultat efter skatt uppgick till 405 MSEK (438).

Resultat per aktie, exkl. jämförelsestörande poster, ökade med 2 procent till 1,29 SEK (1,27). Inklusive dessa poster uppgick resultat per aktie till 1,18 SEK (1,27).

Det operativa kassaflödet ökade till 527 MSEK (354).

Jämförelsestörande poster, före skatt, uppgick till 50 MSEK (0).

"Första kvartalet 2020 visade på en försäljning om 4 167 MSEK och ett justerat operativt resultat om 587 MSEK. Jämfört med samma period året innan ökade försäljningen med 10 procent medan resultatet var på samma nivå. Vi levererade ett starkt operativt kassaflöde om 527 MSEK, en ökning med 49 procent jämfört med samma period föregående år, vilket ytterligare stärkte vår finansiella ställning.

Under kvartalets två första månader såg vi begränsad påverkan från Covid -19 pandemin i världen. Under mars månad blev påverkan dock mer tydlig i samband med att t ex fordonsindustrin till stor del stängde ner sin produktion, inte minst i Europa och USA. Vi såg även att efterfrågan generellt började sjunka även inom andra kundsegment.