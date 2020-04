AAK:s delårsrapport för det första kvartalet 2020 – fortsatt resultattillväxt på en volatil marknad

Vi är även drabbade av tillfälliga störningar till följd av regeringars nedstängningsåtgärder i några av de länder där vi är verksamma. I februari tvingades vi stänga ner vår produktion i Kina en tid och vi hade även flera störningar i Indien i slutet av mars, något som fortsätter att påverka vår verksamhet negativt in i det andra kvartalet.

Vår affärsmodell och vår strategiska inriktning står starka även i dessa tider av ökad osäkerhet. Special Nutrition, Chocolate & Confectionery Fats och segmentet för växtbaserade livsmedel, alla med en hög andel specialprodukter, fortsätter att utvecklas positivt i nära kundrelationer. Andra segment har däremot påverkats mer direkt av coronapandemin. Foodservice, som ingår i affärsområdet Food Ingredients, hade betydligt lägre försäljning till restauranger, hotell och flygcatering under den senare delen av kvartalet.

Trots utmaningarna i slutet av kvartalet fortsatte trenden med resultattillväxt. Rörelseresultatet, exklusive förvärvs­kostnader, var 546 mkr (509 mkr), en förbättring med 7%. Vinsten per aktie och kassaflödet från den löpande verksamheten var också bra under kvartalet.

Volymerna var i stort sett oförändrade med god tillväxt i Technical Products & Feed, medan vi noterade lägre volymer i Food Ingredients, främst på grund av coronapandemins påverkan på Foodservice och Kina.

Food Ingredients fortsatte att visa tillväxt och förbättrade rörelseresultatet med 6%, främst tack vare bagerisegmentet och segmentet för växtbaserade livsmedel samt några fördelaktiga engångsaffärer under kvartalet. Special Nutrition fortsatte att ha en gynnsam produktmix. Trots de lägre födelsetalen i Kina ökade försäljningen av vår högförädlade lösning INFAT™, delvis genom nya lokala kinesiska kunder.

Chocolate & Confectionery Fats redovisade en stabil utveckling men resultaten varierade mellan produktsegmenten. Våra fyllningsfetter och bredbara produkter uppvisade fortsatt god tillväxt, medan andra segment redovisade minskad volymtillväxt. En del kunder fortsätter att flytta fram delar av sina kontrakterade volymer.

Technical Products & Feed redovisade ett rekordhögt rörelseresultat för ett första kvartal, tack vare vår pressningsverksamhet och vår fettsyreverksamhet.

AAK har en robust plattform med en god finansiell utveckling och en stark balansräkning. En stor del av vår verksamhet tillhandahåller nyckelingredienser till livsmedels- och konfektyrprodukter som efterfrågas även i tider av osäkerhet. Däremot har volatiliteten ökat markant inom de industrier AAK riktar sig till.

Även om osäkerheten just nu är stor räknar vi under de kommande kvartalen med att se en betydligt lägre efterfrågan inom Foodservice och segment med produkter utanför livsmedelssektorn, vilket kommer att påverka lönsamheten väsentligt. Som svar på detta optimerar vi vår kostnadsbas inom berörda segment utan att äventyra vår kapacitet och våra strategiska initiativ i det längre perspektivet. Med lokala nedstängnings­åtgärder och restriktioner runt om i världen väntar allt lägre BNP-estimat. För våra övriga segment kan detta leda till en direkt eller indirekt negativ påverkan på vår lönsamhet under de kommande kvartalen.