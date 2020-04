Styrelsen i A3 Allmänna IT- och Telekomaktiebolaget justerar utdelningsförslaget för 2019

Styrelsen för A3 Allmänna IT- och Telekomaktiebolaget (”A3”) har idag, till följd av nuvarande instabila marknadsläge och som en försiktighetsåtgärd, beslutat justera utdelningsförslaget för 2019. Förslaget från A3s styrelse är att årsstämman fattar beslut om en vinstutdelning om 50 öre per aktie, vilket skiljer sig från det tidigare förslaget om 1 krona per aktie. Vidare föreslås att utdelningen utbetalas direkt vid ordinarie utdelningstidpunkt i anslutning till årsstämman. Vidare har styrelsen beslutat att avvakta med den tidigare aviserade möjligheten att dela ut A3s aktier i intressebolaget Bright Energy AB till aktieägarna.