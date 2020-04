Kallelse till årsstämma 2020 i Eltel AB

Aktieägare som har vistats i ett riskområde eller tillhör en riskgrupp ombeds avstå från att närvara vid årsstämman. Detsamma gäller aktieägare som upplever sjukdomssymptom. Möjlighet finns att delta via ombud istället för att närvara personligen. För ytterligare information om fullmakter och ombud, vänligen se ”Fullmakter m.m.” ovan. Aktieägare som önskar följa årsstämman via webben ombeds att kontakta bolaget via email bolagsstamma@eltelnetworks.se senast den 28 april 2020 för närmare instruktioner.

Anmälan om deltagande i bolagsstämman ska ske via post till: ”Eltel AB, att: Henrik Sundell, Box 126 23, 112 92 Stockholm”, eller via e-post till: bolagsstamma@eltelnetworks.se.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Antal aktier och röster

Per dagen för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i Eltel till 157 499 081, varav 156 649 081 är stamaktier som berättigar till en röst per aktie och 850 000 är C-aktier som berättigar till 1/10 röst per aktie. Det totala antalet röster i Eltel uppgår därmed per dagen för denna kallelse till 156 734 081. Samtliga 850 000 C-aktier innehas av Eltel och Eltel kommer inte att rösta för dessa aktier vid stämman.

Bromma, i april 2020

Eltel AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information: