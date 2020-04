6.6 biljoner: Så mycket valuta handlas varje dag

Var tredje år så kommer en rapport om valutamarknaden ut från Bank of International Settlements (BIS). Samarbetet mellan 62 av de största centralbankerna, däribland Sveriges riksbank, avslöjar att valutahandel i överlägsen skala har högst genomsnittligt daglig volym. Medan omsättningen för världens valutahandel under april 2019 uppgick till 6,6 biljoner dollar per dag (6,600,000,000,000), så är det en ökning med 1,5 biljoner sedan april 2016.

I jämförelse så är den genomsnittliga dagliga omsättningen på Nasdaq 1,245,876,179 dollar under april 2020 enligt Nasdaq Trader. Medan omsättningen på Nasdaq mäts i miljarder dollar, så mäts valutahandel i biljoner. Detta är en fördel för alla traders som har lättare att hitta köpare och säljare än för aktiemarknaden, där volymen är mer begränsad. Under 2020 så finns det hela 24 olika valutamäklare som vänder sig mot den svenska marknaden, en kraftig ökning från bara några år tillbaka.

Valutahandel.se avslöjar att det är just derivatinstrument som växer snabbast bland valutahandlare, antingen genom fx swappar eller contract for difference (CFD’er).Det är framför allt en kraftigt ökad andel privatpersoner som handlar valuta under 2019 jämfört med 2016, framför allt genom CFD-handel. Samtidigt så har den professionella valutahandeln genom spotmarknaden minskat. Under april 2019 så stod spothandel för 30% av all valutahandel, vilket innebär en nedgång på 3% från 2016 och en minskning med 8% sedan 2013. Även optioner på valutamarknaden är något som minskar avsevärt.