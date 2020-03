Stayble har skickat in ansökningar till regulatoriska myndigheter i Nederländerna om start av klinisk fas 2b studie.

Bolaget kan meddela att ett viktigt steg för start av klinisk fas 2b studie under Q2 har genomförts. Bolaget har skickat in ansökningar till regulatoriska myndigheter samt etiska kommittéer i Nederländerna samt tidigare i Ryssland. Två av de tre länderna som Bolagets fas 2b-studie planeras att genomföras i. Ansökan till spanska myndigheter beräknas skickas in under mars.