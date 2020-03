Valberedningen i Midsona föreslår nya styrelseledamöter

Heli Arantola är född 1969. Hon har en gedigen erfarenhet av strategiskt arbete, både operativt och i styrelsesammanhang, och har tidigare arbetat som Executive Vice President Categories & Concepts samt Head of Strategy inom HKScan Oyj och som Senior Vice President Fazer Group och VD vid Fazer Mills BU. För närvarande innehar hon positioner som ledamot i Tobii AB (publ), Leipurin Oyj, Berner Oy och S-Bank samt som styrelseordförande i Stödfonden för teknik vid Aalto-universitetet. Heli har en Master of Science, Economic Sciences, från Helsinki School of Economics samt en Doctor of Science, Economic Sciences, från Hanken School of Economics. Heli är oberoende av bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Sandra Kottenauer – som är född 1972 - har en mångårig erfarenhet från framför allt Procter & Gamble Europa av att bygga starka internationella varumärken inom konsumentsektorn. Hon har dessutom en god insikt i detaljhandelns förutsättningar och verksamhet genom sin nuvarande position som Chief Marketing and Product Officer Non food i Manor AG. Sandra har en Master of Science, Marketing & International Business, från Handelshögskolan i Stockholm. Hon är oberoende av bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Birgitta Stymne Göransson och Kirsten Ægidius har avböjt omval.

Ola Erici föreslås omväljas till styrelsens ordförande.

Valberedningen inför årsstämma 2020 består av Henrik Munthe, valberedningens ordförande (representant för Stena Adactum AB), Claes Murander (Lannebo Fonder) samt Anna Sundberg (Handelsbanken Fonder). Midsonas styrelseordförande Ola Erici ingår också i valberedningen.