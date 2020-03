Sectras niomånadersrapport 2019/2020: Sectra växer med nöjda kunder – topprankas för sjunde året i rad

Niomånadersperioden i siffror

Orderingången ökade med 6,6 procent till 1 095,5 MSEK (1 027,9).

Nettoomsättningen ökade med 22,8 procent till 1 153,5 MSEK (939,4). Justerat för valutakursförändringar ökade omsättningen med 19,6 procent

Rörelseresultatet ökade med 31,3 procent till 171,8 MSEK (130,8), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 14,9 procent (13,9). Justerat för valutakursförändringar ökade rörelseresul¬tatet med 24,5 procent.

Resultatet före skatt uppgick till 176,3 MSEK (137,9).

I utfallet ingår poster av engångskaraktär (se sidan 10 i bifogad delårsrapport). Posterna har en positiv nettoeffekt på rörelseresultatet med 1,4 MSEK.

Kassaflödet efter förändring av rörelsekapital uppgick till 215,2 MSEK (180,4).

Kvartal 3 i siffror

Orderingången ökade med 10,3 procent till 431,1 MSEK (390,7). Av kvartalets orderingång har 25 procent intäktsförts under tredje kvartalet och 32–42 procent uppskattas avse intäkter inom 12 månader efter kvartalets utgång.

Nettoomsättningen ökade med 38,8 procent till 457,4 MSEK (329,5). Justerat för valutakursförändringar ökade omsättningen med 34,9 procent.

Rörelseresultatet ökade med 98,6 procent till 99,7 MSEK (50,2), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 21,8 procent (15,2). Justerat för valutakursförändringar ökade rörelseresultatet med 87,6 procent.

Resultatet före skatt uppgick till 100,7 MSEK (51,4).

I utfallet ingår poster av engångskaraktär (se sidan 10 i bifogad delårsrapport). Posterna har en positiv nettoeffekt på rörelseresultatet med 1,4 MSEK.

Kassaflödet efter förändring av rörelsekapital uppgick till 134,1 MSEK (80,0).



Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB, kommenterar

– När våra kunder lyckas förbättra vårdkvaliteten och bli effektivare i sitt dagliga arbete eller öka cybersäkerheten med hjälp av våra lösningar, då har också vi lyckats. Med en långsiktig inställning till att skapa värde för kunder, patienter och samhället i stort redovisar vi det resultatmässigt bästa tredje kvartalet någonsin.

– Vi växer med nöjda kunder, det enda långsiktiga sättet att få fler nya kunder och att behålla befintliga. Affärsområdet Imaging IT Solutions redovisar störst omsättningsökning, men även Business Innovation och Secure Communications växer. Samtidigt har nya kunder medfört stora kostnader under installationsfasen, vilket tyngde Sectras finanser under första halvåret 2019/2020. De stora installationsprojekten bidrar till svängningar mellan enskilda kvartal, eftersom en stor del av resultatet redovisas i samband med driftsättning. Installationerna hos flera nya sjukvårdskunder under senaste kvartalen har nu medfört ökade intäkter och därmed är resultatutvecklingen på väg i rätt riktning. Vi uppfyller med det våra tre finansiella mål.