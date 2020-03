Sedana Medical ser ökad efterfrågan och håller tidplanen

Det nya coronaviruset påverkar huvudsakligen lungorna och för de svårast drabbade är konsekvensen lungsvikt (ARDS). Detta tillstånd är mycket svårbehandlat men studier indikerar att inhalationssedering med AnaConDa kan vara fördelaktigt för dessa patienter där tesen är att det kan minska inflammationen och öka syresättningen i lungorna. Denna fördel, tillsammans med att inhalationssedering ger snabb uppvakning trots djup sedering under lång tid, vilket ofta är fallet för svårt sjuka Covid-19-patienter, gör att patienter snabbt kan lämna intensivvården och på så sätt lämna plats för nya patienter. Detta är viktigt då bristen på intensivvårdsplatser är stor. Dessa är troliga orsaker till att efterfrågan nu ökar, tillsammans med att antalet patienter generellt ökar inom intensivvården just nu.

”Våra tankar går naturligtvis till de som drabbas och deras anhöriga. Vi ser ett signifikant antal Covid-19-patienter som behandlas med inhalationssedering med AnaConDa, primärt i Tyskland men också i andra länder som Italien, Frankrike, UK och Spanien. I och med att fördelarna med inhalationssedering blir mer och mer tydliga vid användning på dessa patienter och att intensivvårdsplatserna på sjukhusen fylls upp ökar efterfrågan och vi försöker möta den på ett ansvarfullt sätt. Vi delar upp våra leveranser för att inte riskera att vissa sjukhus står utan produkter samtidigt som det byggs upp lager på andra ställen.”, sa Christer Ahlberg, vd för Sedana Medical.

Sedana Medicals tillverkning sker i Malaysia och hittills har bolaget inte haft några allvarliga störningar i leveranskedjan även om det löpande uppstår nya utmaningar att lösa.

Som tidigare meddelats inkluderades den sista patienten i Sedana Medicals registreringsgrundande IsoConDa-studie i januari 2020. För närvarande slutförs den administrativa delen av studien och bolaget räknar med att kunna lämna in en ansökan om europeiskt marknadsgodkännande under tredje kvartalet eller tidigt i fjärde kvartalet 2020.

”Det känns skönt att kunna säga att den kliniska delen av vår registreringsgrundande studie av IsoConDa inte påverkas av Covid-19. Det finns dock en viss risk att sammanställningen av studien försenas något eftersom de intensivvårdsavdelningar som deltagit i studien för tillfället har fullt upp med Covid-19. Det kan hända att vi inte meddelar topline resultat i andra kvartalet, utan tidigt i tredje kvartalet, men innebär inte med nödvändighet att vår ansökan försenas, utan vi räknar med att hålla tidplanen i stort och lämna in vår ansökan om europeiskt marknadsgodkännande under tredje kvartalet, eller tidigt i fjärde kvartalet 2020 och få ett läkemedelsgodkännande av IsoConDa under andra halvåret 2021.”, sa Christer Ahlberg.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christer Ahlberg, vd, Sedana Medical AB

Mobil: +46 70 675 33 30

E-post: christer.ahlberg@sedanamedical.com