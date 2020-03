Seafire AB (publ) ser en stabil efterfrågan

Seafire ser en stabil och ökande efterfrågan i koncernens större bolag under första kvartalet och särskilt under mars 2020. Nordbutiker, som stod för över 50% av koncernens försäljning 2019, har ökat sin orderingång med cirka 30% under kvartalet och med 33% hittills under mars månad. Åkerstedts har ökat orderingången med cirka 25% under det första kvartalet jämfört med 2019. Linguacom har under kvartalet en affärsvolym i linje med 2019 med en viss ökning på efterfrågan av översättningstjänster i mars.