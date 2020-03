Offentliggörande av tilläggsprospekt avseende Nexam Chemicals företrädesemission

Investerare som före offentliggörandet av Tilläggsprospektet har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till teckning av units i Företrädesemissionen har enligt artikel 23 i Prospektförordningen rätt att återkalla sin anmälan eller samtycke inom två arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet, det vill säga till och med den 1 april 2020. Återkallelse ska ske skriftligen till Erik Penser Bank, Box 7405, 103 91 Stockholm eller via e-post till emission@penser.se . Investerare som anmält sig för teckning av units genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare avseende återkallelse. Anmälan som ej återkallas inom angiven tid kommer att förbli bindande och om investerare önskar kvarstå vid sin teckning av units behöver denne ej vidta några åtgärder.

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att Nexam Chemical under teckningsperioden i den pågående företrädesemissionen av units (”Företrädesemissionen”) offentliggjorde att Bolaget visar på stark tillväxt under det första kvartalet 2020 och att omsättningen beräknas uppgår till 40 MSEK, vilket är en omsättningstillväxt om 26 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Information om den förväntade omsättningen offentliggjordes av Nexam Chemical genom pressmeddelande den 27 mars 2020. Pressmeddelandet finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.nexamchemical.com .

