Möjlighet att investera i ett bolag som med hjälp av genterapi är på väg att utveckla en effektiv behandling av epilepsi

CombiGene är Nordens ledande genterapiföretag, där verksamhetens huvudfokus riktas åt att ta fram en genterapeutisk behandlingsmetod för epilepsi. Genterapi har under de senaste åren utvecklats snabbt, och flera terapier har blivit godkända. CombiGene har under samma period byggt upp en unik kunskapsposition i Norden, vilken spänner över alla centrala genterapiområden. Bolagets läkemedelskandidat, CG01, har nått Proof of Concept i prekliniska studier, där Combigenes studier visar att CG01 har anfallshämmande effekter i form av såväl kortare som färre anfall hos djur, samtidigt som vissa blev helt anfallsfria. Parallellt med pågående utvecklingsarbete arbetar bolaget aktivt med att skapa internationellt intresse kring nämnda behandlingsmetod i syfte att identifiera såväl medelstora som större läkemedelsbolag med finansiella resurser för att kunna ta läkemedelskandidaten vidare till godkännande och marknadslansering.



CombiGene står nu inför en accelererad fas i sitt utvecklingsprogram, varvid bolagets bedömning är att ytterligare rörelsekapital är nödvändigt för att finansiera vidare utveckling. Majoriteten av emissionslikviden från pågående emission planeras att användas till fortsatt utveckling av CG01, medan resterande del förväntas användas till affärsutveckling, utveckling av bolagets andra behandlingsmetoder samt löpande kostnader. Teckningskurs i den emission som pågår till 3 april är 0,5 kr per aktie.



CombiGenes VD Jan Nilsson ger i en intervju med Analyst Group tre anledningar till varför bolaget är en bra investering idag:



1. CombiGene är Nordens ledande genterapibolag och ger en mycket bra exponering mot denna revolutionerande teknologi inom läkemedelsutveckling.

2. CombiGene har idag flera starka partners som är perfekta för att ta våra spännande och lovande projekt i mål.

3. CombiGene adresserar en omfattande marknad där enbart CG01 vid en försiktig uppskattning kan nå en försäljning om mellan 4 och 10 miljarder kronor.



Analyst Group publicerade den 27 mars en aktieanalys på CombiGene, följande är ett utdrag:



"CombiGene är ett av nordens ledande genterapibolag, där verksamhetens huvudfokus riktas åt att ta fram en genterapeutisk behandlingsmetod för epilepsi. Genterapi har under de senaste åren utvecklats snabbt, och CombiGene har under samma period etablerat en unik kunskapsposition i Norden. Bolagets läkemedelskandidat, CG01, har nått Proof of Concept i prekliniska studier, vilka visar att CG01 har anfallshämmande effekter i form av såväl kortare som färre anfall hos djur, samtidigt som vissa blev helt anfallsfria. Bolaget står nu inför en accelererad fas i sitt utvecklingsprogram, där CombiGene ämnar att inom de kommande två åren påbörja kliniska studier. Givet en lyckad marknadslansering år 2026 estimeras ett årligt försäljningsvärde om 7 mdSEK, vilket baserat på en DCF-värdering ger ett implicit nuvärde per aktie om 1,7 SEK i ett Base scenario."



