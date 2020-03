Valutahandel.se visar var folket lyckas bäst

Efter de senaste veckornas kilometervis negativa nyheter, så är valutahandel.se förnöjd över att komma ut med ett positivt pressmeddelande istället. Denna gången handlar det om de tre bolagen där traders lyckas bäst, utifrån våra jämförelser. ESMA, en myndighet för Europeiska unionen, har satt upp en rad standarder som alla online tradingbolag måste följa. En av reglerna är att alla som erbjuder förstklassiga typer av trading på nätet måste ha en varningstext som beskriver hur många som förlorar på sin handel. Valutahandel.se har dragit bort förlorarna och presenterar istället vinnarna.

Bland bolagen där svenska och internationella traders lyckats bäst ingår NS Broker, Etoro och Skilling. Det är genom dessa tre online tradingmäklare som flest går plus med sin trading. Den relativt nystartade NS Broker som har EU-licens från Malta har lyckats bäst med 45,4% framgångsrika traders. Utav 100 kunder så lyckas alltså drygt 45 stycken att gå plus, medan resterande 55 går minus. För en tradingsajt på nätet så är detta riktigt bra siffror. Näst bäst så kommer Etoro som har ett eget sätt att få sina traders lyckas bättre. De har nämligen något som kallas kopierings-trading, där man kan efterfölja framgångsrika traders och göra precis samma affärer. 38% av alla som kopierar andra traders tycks lyckas genom Etoro. Slutligen har vi snabbväxande skandinaviska valuta- och online trading mäklaren Skilling, där över 1/4 går plus. I dagsläget så lyckas nämligen 27% av alla som handlar på Skilling gå plus.

Valutahandel.se avslutar även med att avslöja att webbplatsen idag satt upp realtidskurser för norska kronor, en av de mest handlade lokala valutorna i Skandinavien. Det går att följa norska kronan mot den svenska i realtid, med uppdateringar av kursen varje sekund. Även kurser för USD/NOK samt EUR/NOK finns med realtidsuppdateringar. Inom nästa vecka så förväntas även live grafer att finns på valutahandel.se.