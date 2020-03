Inflyttningar har påbörjats i bostadsprojektet Metronomen med 188 bostadsrätter

Under mars månad har bostadsköpare börjat tillträda sina bostäder i SSMs ytsmarta och prisvärda bostadsrättsprojekt Metronomen med 188 bostadsrätter. Projektet är beläget vid urbana och kommunikationsnära Telefonplan i Stockholm och har en Urban ScoreTM om 100 poäng med avseende på mobilitet, vardagstjänster, hälsa och gemenskap. Fortsatta tillträden sker successivt under året samt bedöms även fortgå under inledningen av 2021, allteftersom produktionen av hela projektet färdigställs. Metronomen är ett JV-projekt mellan SSM och Partners Group. Påbörjade tillträden bedöms ge en positiv effekt på SSMs kassaflöde från och med Q2 2020.