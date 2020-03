Kallelse till årsstämma i Knowit Aktiebolag (publ)

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22 april 2020,

dels senast onsdagen den 22 april 2020 ha anmält sitt deltagande till Bolaget, antingen

skriftligen under rubriken ”Årsstämma” på adress Box 3383, 103 68 Stockholm, eller per fax 08-700 66 10, eller per e-post info@knowit.se, eller per telefon 08-700 66 00. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, eventuella biträden samt registrerat aktieinnehav.

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank- eller värdepappersinstitut måste, för att få delta i stämman, med verkan senast onsdagen den 22 april 2020, tillfälligt hos Euroclear Sweden AB ha låtit inregistrera aktierna i eget namn.

Ombud

Aktieägare som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rösträtt genom ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet om det inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, som dock längst får vara fem år från utfärdandet. Fullmaktsformuläret kan erhållas på Bolagets kontor, på Bolagets hemsida www.knowit.se, per fax 08-700 66 10, per e-post info@knowit.se eller per telefon 08-700 66 00. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till Bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen eller motsvarande behörighetshandlingar bifogas.

Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande vid stämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickat fullmaktsformulär gäller inte som anmälan till stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av en eller två justeringsmän.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7. Anförande av verkställande direktören.

8. Beslut om:

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för utdelning,

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.

9. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

10. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna.

11. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, styrelseordförande och revisor.

12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.

14. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut avseende punkt 1

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Mats Olsson utses att som ordförande leda stämman.

Förslag till beslut avseende punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att utdelningen fastställs till 6,40 kronor per aktie samt att avstämningsdag för utdelning ska vara torsdagen den 30 april 2020. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas kunna ske onsdagen den 6 maj 2020.

Förslag till beslut avseende punkterna 9-11

I valberedningen ingår Mats Olsson, styrelsens ordförande och sammankallande, valberedningens ordförande Lennart Francke, Swedbank Roburfonder samt Malin Björkmo, Handelsbanken Fonder, och Jan Särlvik, Nordea Funds.

Valberedningen föreslår

att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex och ingen suppleant;

att styrelsearvoden ska utgå med 250 000 kronor till var och en av de stämmovalda ledamöterna som inte är anställda i Bolaget och med 675 000 kronor till styrelsens ordförande. Ledamot av ersättningsutskott ska erhålla ett tilläggsarvode med 35 000 kronor, medan ersättningsutskottets ordförande ska erhålla ett tilläggsarvode med 70 000 kronor. Ledamot av revisionsutskott ska erhålla ett tilläggsarvode med 50 000 kronor, medan revisionsutskottets ordförande ska erhålla ett tilläggsarvode med 100 000 kronor;

att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning;

att omval sker av styrelseledamöterna Gunilla Asker, Stefan Gardefjord, Camilla Monefeldt Kirstein, Kia Orback-Pettersson, Peder Ramel och Jon Risfelt. Mats Olsson har avböjt omval. Till styrelsens ordförande föreslås Jon Risfelt; och

att omval sker av revisionsbolaget KPMG för tiden intill slutet av årsstämman 2021.

Förslag till beslut avseende punkt 12

Riktlinjerna avser lön och annan ersättning till verkställande direktören i Knowit AB och till övriga ledande befattningshavare för koncernen (f.n. fem personer). Riktlinjerna omfattar ersättning till styrelseledamot såsom anställd av eller för utförande av konsultuppdrag åt Knowit AB eller annat bolag inom koncernen. Riktlinjerna ska tillämpas från att de antagits av årsstämman år 2020 på ersättningar som avtalas och på förändringar av redan avtalade ersättningar. Riktlinjerna gäller inte för bolagsstämmans beslut om arvode för styrelseuppdag, emission av aktier i Bolaget, överlåtelse av värdepapper eller rätt att i framtiden förvärva värdepapper från Bolaget.

För styrelseledamots konsultuppdrag för Bolaget eller annat bolag inom koncernen ska marknadsmässigt arvode bestämmas med beaktande av ledamotens kompetens och erfarenhet och verifierbar tidsåtgång för utförande av uppdraget.

Riktlinjerna främjar Bolagets affärsstrategi, att skapa långsiktiga värden genom moderna och kreativa lösningar för digitalisering och innovation, Bolagets långsiktiga intressen och hållbarhet genom en marknadsmässig och konkurrenskraftig ersättning med beaktande av befattningens ansvarsområde och komplexitet.

Ersättningsformer

Ersättningen får bestå av fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och andra förmåner såsom livförsäkring, sjukförsäkring och bilförmån. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.

Rörlig kontantersättning ska syfta till att främja Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet samt ska baseras på utfall i förhållande till uppsatta mål och vara kopplad till medarbetarens prestationer. Uppfyllelse av kriterier för utbetalning ska kunna mätas per kalenderår. Den rörliga kontantersättningen får uppgå till högst 50 procent av den fasta kontantlönen för samma kalenderår. Den rörliga ersättningen ska vara villkorad av att Bolaget inte redovisar förlust för det år som ersättningen avser. Den rörliga kontantersättningen ska inte vara pensionsgrundande.