Möjligheter i en osäker framtid

”Vi är medvetna om att alla företag kan hamna i situationer där de är i behov av snabbt tillskott av kapital för att täcka oväntade kostnader eller finansiera en större order. Vår tjänst ’företagslån’ öppnar upp nya möjligheter till dig som företagare. Du får ett individuellt upplägg och du kan bygga för framtiden”, menar Hampus Norman, Head of New Sales.

”Om du investerar det frigjorda kapitalet direkt in i verksamheten, i till exempel ett nytt projekt eller en ny satsning, och du har en högre avkastning på kapitalet i det projektet eller satsningen än vad kostnaden för factoring är så bör du se det som en möjlighet att få din affär att växa.”

Hjalmar Sigurdarson är Head of Business Finance på Promentor Finans AB och menar att factoring kan ses som en möjlighet att få din affär att växa.

Ditt företag behöver inte vara i en ekonomisk knipa för att ett företagslån ska vara ett fördelaktigt alternativ. Ett företagslån ger dig möjligheten att investera i företagets framtid. Oavsett om du behöver kapital till att genomföra ett nytt projekt eller satsning, för att rusta upp lokalerna eller för att investera i en ny maskin kan ett företagslån täcka upp för dessa kostnader. Beroende på vilka betalningsvillkor du ges kan det till och med löna sig att lämna kassan orörd och istället använda företagslånet för att göra investeringar. Om ambitionen är att få företaget att växa genom nya affärer och projekt kan företagslån via Promentor Finans AB vara vägen framåt för dig.

Företagsrekonstruktion – betalningsanstånd och skuldnedskrivning

Det är svårt att veta hur länge coronakrisen kommer att fortsätta eller vilka samhällseffekter den kommer att orsaka. Flertalet företag i Sverige har redan nu märkt av effekterna i sin verksamhet. Åtgärdspaketen som myndigheterna presenterat kommer inte att kompensera för de förluster som företagen gör utan innebär endast tillfällig finansiering med olika former av krediter, men det finns fler verktyg att ta till när åtgärdspaketen inte räcker till. I samband med finanskrisen på 1990-talet tillkom lagen om företagsrekonstruktion vars syfte är att hjälpa livsdugliga företag i tillfällig ekonomisk kris att under ordnade former klara sig ur krisen och på så vis undvika konkurs och massuppsägningar.

Marcus Wenner är rekonstruktör och VD på 180 grader och vet vilka åtgärder som krisdrabbade företagare kan vidta för att klara sig igenom krisen och skapa trygghet för organisationen och de anställda.

”En företagsrekonstruktion är ett kraftfullt verktyg som syftar till att ge i grunden livskraftiga företag tid att komma tillrätta med tillfälliga betalningssvårigheter och återfå lönsamhet. Under rekonstruktionen får företaget betalningsanstånd och möjlighet till skuldnedskrivningar och företaget är skyddat mot konkurs. Under viss tid säkras även personalens löner genom statlig lönegaranti vilket innebär att företagen i många fall kan undvika uppsägningar.”

Bolaget 180 grader startades 2013 och består av engagerade och erfarna konsulter och rekonstruktörer som finns med i företagen i stort och smått och hjälper till att driva framgångsrika rekonstruktioner. 180 grader har erfarenhet av mer än 300 rekonstruktioner vilket gör bolaget till en av de aktörer som genomfört flest rekonstruktioner i Sverige. De har erfarenheten och engagemanget som krävs för att få ditt företag på fötter igen. Tillsammans med 180 grader kan ditt företag rida ut krisen och nå nya framgångar.