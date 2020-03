Qred etablerar verksamhet i Brasilien

– De allra flesta småföretag saknar ännu idag helt tillgång till krediter för att kunna investera och växa, samtidigt som den brasilianska ekonomin digitaliseras i snabb takt, säger Emil Sunvisson, vd på Qred.

– Det är viktigt att etablera en välfungerande finansiering för småföretagare i Brasilien, vilket kommer att gynna både individer och landets ekonomiska utveckling. Här kan vi spela en central roll, säger Adriano Duarte, medgrundare och vd för det nya företaget.

I samarbete med Webrock Ventures etablerar nu Qred sin affärsmodell i ett land där över 15 miljoner småföretagare genererar över 25 procent av landets BNP, och står för två tredjedelar av sysselsättningen i privat sektor.



– Vi är väldigt glada över det här bolaget som passar perfekt in i vår portfölj av snabbväxande techbolag i Brasilien. Tillsammans med Qred och Atlant Fonder har vi förutsättningar att bygga ett riktigt fint bolag inom företagslån online i en av världens största och snabbast växande digitala ekonomier, säger Joakim Pops, Founding Partner på Webrock Ventures.



Bakom Qreds framgångar i Europa ligger en digitaliserad ansökningsprocess som genererar ett samlat kreditbetyg baserat på datakällor. Detta kompletteras med personlig kundservice. Qred har sedan start 2015 hunnit expandera från Sverige till Finland, Danmark och Nederländerna.

–Qred har visat att lån till småföretag ger mycket god riskjusterad avkastning med låg korrelation till ränte- och aktiemarknaden. Efterfrågan på detta tillgångsslag ökar snabbt och vi ser en stor potential att snabbt öka exponeringen mot Brasilien, säger Taner Pikdöken, förvaltare på Atlant Fonder. Joakim Pops

