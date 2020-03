C.A.G Group investerar i competence tech genom Cinode

”Nu digitaliserar vi kompetenshantering i hela koncernen vilket ger C.A.G möjlighet att agera snabbare på affärsmöjligheter och upphandlingar. Cinode är ett smidigt och lättåtkomligt verktyg för våra medarbetare och ledare. Med det får vi en bra överblick över våra kompetenser och professionella och attraktiva CV:n”, säger Åsa Landén Ericsson, VD på C.A.G Group.

Cinode är den marknadsledande plattformen för kompetenshantering och seamless sourcing i konsultbranschen. Idag nyttjar hälften av de börsnoterade konsultbolagen Cinode för att öka sin beläggning och få fler affärsmöjligheter.

”Competence is the new black! Ett strukturerat och proaktivt arbete med kompetensinventering och kompetensutveckling är avgörande för konsultbolag som vill vara relevanta imorgon”, säger Johan Haeger, sälj och marknad på Cinode.

C.A.G grundades 2005 och består idag av nio självständiga bolag. Tillväxten sker både organiskt och genom förvärv. Bara under den senaste tiden har två bolag förvärvats.