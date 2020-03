Årsredovisning 2019

Latours årsredovisning för 2019 har offentliggjorts och finns tillgänglig på www.latour.se samt i bifogad fil.

Den tryckta versionen distribueras per post till prenumeranter och aktieägare som begärt det under vecka 13. Årsredovisningen kan beställas från Latours hemsida under Investerare och Rapporter eller per telefon 031-89 17 90. Den engelska versionen beräknas vara klar vecka 15.

Göteborg den 11 mars 2020

Investment AB Latour (publ)

Johan Hjertonsson'

VD och koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Hjertonsson, VD och koncernchef Latour, 0702 29 77 93

Anders Mörck, CFO Latour, 0706 46 52 11