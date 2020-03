Freal.se utmanar traditionella bostadssajter

Det har blivit under 2000-talet blivit allt vanligare att flytta och faktum är att genomsnittssvensken flyttar i snitt hela 10 gånger under sin livstid. Antalet flyttar som skedde inom landet år 2000 var drygt 1,2 miljoner, medan det under 2019 ökade till nästan 1,5 miljoner.

Det finns många olika anledningar till att man kan behöva byta bostad och att hitta ett nytt hem är väldigt sällan enkelt. Jakten på det rätta boendet är många gånger både tidskrävande, krångligt och dyrt. Den nya bostadtjänsten Freal.se vill röra om i bostadsbranschen. Genom sin nya tjänst hoppas nykomlingen göra det enklare för folk att hitta relevanta hyresgäster/hyresvärdar som är anpassade efter deras behov och i förlängningen skapa en mer transparent marknad.

-Vi är den första bostadssajten i Sverige där du kan läsa och publicera bostadsannonser helt kostnadsfritt. Din profil är synlig för alla du tar kontakt med vilket gör det enklare att hitta den perfekta hyresgästen/hyresvärden. Tack vare att användare kan använda filter så har de också större möjlighet för att hitta bostaden som passar, säger bolagets grundare Jakub Izydorczyk.