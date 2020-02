AGES Bokslutskommuniké 2019

VD:s kommentarer till koncernens utveckling

Den konjunkturavmattning vi noterade under sommaren och hösten dämpades under årets sista månader och vi ser en mer stabil och balanserad efterfrågan men på en ny lägre nivå.

Under kvartalet har koncernen fortsatt arbetet med det besparingsprogram som initierades under sensommaren. Programmet följer plan och kommer fortgå under 2020. Som tidigare kommunicerats väntas åtgärderna steg för steg ge effekt under 2020. Väl genomfört ger det AGES en effektivare organisation och bättre kostnadskontroll vilket är en fördel när konjunkturen stärks igen.

Vi fortsätter att investera i våra processer och vi kan glädjande konstatera att årets fokuserade arbete inom marknad, leveransprecision och kvalitetsförbättringar har lagt en bättre stabilare grund för AGES.

Moderniseringen av pressgjuteriet i Unnaryd fortsätter och vi konstaterar att vi under kvartalet fått förnyat förtroende hos några av våra större kunder vilket resulterat i ett antal nya större kontrakt vilket visar att vi är på rätt väg. Kontraktsperioden för dessa är med start i mindre skala 2021 och väntas produceras i fullvolym 2023.

Inom de skärande enheterna har ett antal större kontrakt säkrats för leveranser till en nyutvecklad drivlina inom lastbilsmarknaden.

Leveranser beräknas starta i mindre skala 2021 med beräknad fullvolym 2023.

Det ligger i strategin att hitta nya marknadsområden för AGES. Inom pressgjutning startar vi vårt första projekt med en ny gjutteknik, så kallad rheocasting. Marknaden är elektronikindustrin och första leverans väntas under Q1 2020. Ordervärdet är i nuläget inte stort men det ger oss möjlighet att tillsammans med kund utveckla och anpassa produkter inom ett mycket intressant område.

Hållbarhet är och kommer bli en viktigare del i AGES framtida utveckling. AGES har startat arbetet med att ta nästa steg i sin hållbarhetsstrategi vilken kommer rulla igång under första delen av 2020. Som en del i detta arbete har AGES under året fokuserat kring personalutveckling genom vårt program AGES Academy. Programmets steg 1 avslutades i december och kommer nu vara en rullande del inom koncernen. Rätt kompetens och effektiv organisation är en förutsättning för att hantera framtiden oavsett utmaningar.