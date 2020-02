Företrädesemissionen i FRISQ övertecknades med cirka 20 procent och styrelsen har beslutat att utnyttja överteckningsoptionen till fullo

Utfallet i Företrädesemissionen

Företrädesemissionen omfattades av garantiåtagande om cirka 36,1 MSEK, teckningsförbindelser om cirka 18,9 MSEK och avsiktsförklaringar från Swedbank Robur Fonder och Handelsbanken Fonder om cirka 9,6 MSEK, innebärandes att Företrädesemissionen var fullt garanterad.

Det slutgiltiga utfallet visar att 6 604 467 aktier, motsvarande cirka 92,04 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter. Återstående 570 993 aktier, motsvarande cirka 7,96 procent av Företrädesemissionen, har tilldelats dem som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter. Det garantiåtagande som lämnades i Företrädesemissionen har inte tagits i anspråk. Garanten i Företrädesemissionen har, i enlighet med ingånget garantiavtal, valt att erhålla kontant ersättning för sitt garantiåtagande. Den kontanta ersättningen till garanten uppgår till tio procent av det garanterade beloppet motsvarande cirka 3,6 MSEK.

Styrelsen har i enlighet med beslutade tilldelningsprinciper tilldelat samtliga 7 175 460 erbjudna aktier i Företrädesemissionen. Företrädesemissionen tillför Bolaget cirka 64,4 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till Företrädesemissionen.

Bolagets styrelse har därutöver beslutat att till fullo utnyttja Överteckningsoption som gav möjlighet att emittera ytterligare högst 1 111 111 aktier motsvarande högst cirka 10 MSEK. Samtliga aktier som emitteras med stöd av Överteckningsoptionen har tecknats. Genom Företrädesemissionen och Överteckningsoptionen kommer sammanlagt 8 286 571 aktier att emitteras, vilket tillför Bolaget totalt cirka 74,6 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till Företrädesemissionen.

Kommentar från VD

"Vi är väldigt glada över det stora intresset och förtroendet som visats för FRISQ under teckningsperioden. Att företrädesemissionen blev övertecknad ser vi som kvitto på att marknaden förstår och uppskattar det stora värde FRISQ kan tillföra vården. Nu ser vi fram emot att fortsätta utveckla produktens skalbarhet och öka resurserna att medverka i större och lönsamma affärer", säger Bolagets VD Martin Irding.

Företrädesemissionen i sammandrag

Den 30 januari 2020 godkände extra bolagsstämma styrelsens beslut, fattat den 13 januari 2020, att genomföra en nyemission om högst 7 175 460 aktier till en teckningskurs om 9,00 SEK per aktie med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Företrädesemissionen kunde högst tillföra Bolaget cirka 64,6 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till Företrädesemissionen.

Den som på avstämningsdagen den 31 januari 2020 var införd i den av Euroclear Sweden AB för FRISQs räkning förda aktieboken ägde under perioden 4 februari –18 februari 2020 företrädesrätt att teckna nya aktier i Företrädesemissionen i relation till tidigare innehav. En (1) befintlig aktie som innehades på avstämningsdagen berättigade till en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter berättigade till teckning av tre (3) nya aktier. Sista dag för handel i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market med rätt till deltagande i Företrädesemissionen var den 29 januari 2020. Första dag för handel i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market utan rätt till deltagande i Företrädesemissionen var den 30 januari 2020.

Därtill hade styrelsen lämnat en överteckningsoption som gav möjlighet att emittera ytterligare högst 1 111 111 aktier motsvarande högst cirka 10 MSEK vilket innebär en total emissionsvolym om cirka 74,6 MSEK. Beslut om att utnyttja Överteckningsoptionen genomförs med stöd av bemyndigandet som lämnades på årsstämman den 4 juni 2019.

Tilldelning vid teckning utan företrädesrätt

Besked om tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Betalning ska ske enligt besked på avräkningsnota. Något meddelande lämnas ej till den som inte erhållit tilldelning.

Antal aktier, röster, aktiekapital, garantiersättning och utspädning

Genom Företrädesemissionen kommer Bolagets aktiekapital, genom nyemission av 7 175 460 aktier, att öka med 358 773,00 SEK till totalt 1 554 683,10 SEK och antalet aktier och röster kommer att öka från 23 918 202 till totalt 31 093 662.

Genom att Överteckningsoptionen utnyttjas till fullo kommer Bolagets aktiekapital, genom nyemission av ytterligare 1 111 111 aktier, att öka med ytterligare 55 555,55 SEK till totalt 1 610 238,65 SEK och antalet aktier kommer att öka från 31 093 662 till 32 204 773.

Garanten i Företrädesemissionen har beslutat att erhålla endast kontant ersättning om tio procent av det garanterade beloppet motsvarande cirka 3,6 MSEK.

Företrädesemissionen, inklusive Överteckningsoptionen, medför en utspädningseffekt om cirka 25,73 procent av kapitalet och rösterna för befintliga aktieägare efter genomförandet av emissionen.

Leverans av aktier

Efter att Företrädesemissionen registrerats av Bolagsverket, vilket beräknas ske i början av mars 2020, ombokas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear Sweden, varefter de nya aktierna kommer att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market. För de aktieägare som har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive förvaltare enligt dennes rutiner.

Aktierna som emitteras genom Överteckningsoptionen kommer att tas upp till handel Nasdaq First North Growth Market så snart aktierna har registrerats hos Bolagsverket.