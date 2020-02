Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, Bokslutskommuniké 2019: årets resultat 2,97 kr per stamaktie A och B, utdelningen föreslås höjas med 140 procent

”SBB levererar en av de starkaste ökningarna av substansvärdet någonsin: Substansvärdet EPRA NAV var 20,04 kronor per stamaktie A och B i slutet av fjärde kvartalet motsvarande en ökning med 73 procent per stamaktie A och B. Resultatet före skatt uppgick till 3 137 mkr och resultatet efter skatt blev 2 624 mkr. Justerat för engångskostnader för återbetalning av dyra lån samt avdrag för resultat hänförligt till preferensaktier, D-aktier och hybridobligationer, blev årets resultat 3,36 kr per stamaktie A och B. Vår justerade intjäningsförmåga från förvaltningsverksamheten på 12-månaders rullande basis landar på 2 845 mkr, motsvarande en ökning på 126 procent per stamaktie A och B sedan slutet av 2018,” kommenterar Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

Bilaga: Bokslutskommuniké januari – december 2019

Bokslutskommunikén finns även under följande länk: sbbnorden.se/investor-relations/rapporter/.