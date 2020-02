ChromoGenics lanserar ConverLight Paragon[®] ECO

HeatMirror® är en produkt väl beprövad teknologi där mellanliggande glas i en isolerglasruta ersätts med en 0,05 mm tjock PET film. Detta ger inte bara en ett bättre U-värde (isoleringsförmåga) och en lättare produkt utan också ett avsevärt minskat CO2 avtryck gentemot motsvarande normal isolerglasruta.

När marknaden efterfrågar allt bättre U-värden i glas måste allt fler lager adderas och det är då vi ser vi ett allt större behov av denna typ av produkt. HeatMirror® teknologin passar mycket väl i kombination med våra dynamiska glas ConverLight® och kan kombineras med vår Paragon® teknologi till Paragon®ECO och blir på så vis en helt ny innovativ produkt med världsunika egenskaper. Produkten lämpar sig mycket väl som för renoveringar där fokus ligger på bibehållen vikt i glaskonstruktion och ett ökat U-värde. HeatMirror® stämmer mycket bra in i ChromoGenics strävan att skapa klimatsmarta produkter för framtidens krav och ger oss ytterligare en möjlighet att bli den givna partnern till miljöengagerade fastighetsägare.

Tidskriften Popular Science har utsett HeatMirror som ” Top 100 Inventions of the Millennium”.

I Empire State Building ersatte man 2009 befintliga 2 glas IGU:er från 1991 med HeatMirror 3 lags glas. Detta innebar att de 6514 fönsterbågarna kunde behållas och de uppgraderade fönstren förväntas ge över 400 000 US dollar i besparingar per år. Fönsteruppgraderingen var en del av ett större energisparprojekt som förväntas minska energianvändningen med 38 procent och spara 4,4 miljoner US dollar per år i energikostnader minska 105 000 ton koldioxidutsläpp under de kommande 15 åren.