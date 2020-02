LightAir ser kraftigt ökad efterfrågan på sina luftrenare från ett coronavirusdrabbat Asien

Orderboken hittills under 2020 uppgår till mer än 7 MSEK, vilket redan motsvarar mer än omsättningen under de tre första kvartalen 2019. Den största ordern på 4,7 MSEK kommer från den kinesiska marknaden. Vår tillverkare i Kina kan dock komma att hindras i produktion och leveranser under första kvartalet på grund av problem för den hemvändande arbetsstyrkan efter det kinesiska nyåret eller restriktioner utfärdade av myndigheterna orsakade av coronavirusepidemin.

”Vi ser nu en ökad möjlighet att få marknaden att förstå viktiga fördelar med våra produkter baserade på den unika IonFlow-teknologin. Så vitt vi känner till finns inget annat bevis liknande forskningsstudien från Karolinska Institutet. Vi ser redan effekterna och förstärker nu marknadsföring och försäljning vilket även innefattar luftrenare med vår nyligen introducerade CellFlow-teknologi, som också använder viss jonisering. Allt för att möta en ökad efterfrågan och fortsätta expandera verksamheten”, säger Lars Liljeholm, VD i LightAir.

LightAir har redan etablerade distributörer i flera länder i Asien, främst Kina med närområden. Eftersom coronaviruset nu har en oroväckande snabb spridningstakt i Kina med flera länder har efterfrågan på olika former av lösningar ökat betydligt. Coronavirus är, liksom influensavirus, luftburet och uppenbart mycket smittsamt.

LightAirs luftrenare, baserade på IonFlow-teknologin, har varit föremål för en omfattande forskningsstudie under drygt sju år under ledning av professorerna Lennart Svensson, Linköpings Universitetssjukhus och Hans Wigzell, Karolinska Institutet. Studien som även inkluderade djurförsök publicerades i juni 2015 i den välrenommerade vetenskapliga tidskriften ”Nature Scientific Reports” under rubriken ”Ionizing air affects influenza virus infectivity and prevents airborne-transmission”.

Hela rapporten kan ses på: https://www.nature.com/articles/srep11431. En summering av rapporten kan ses på: https://www.lightair.com/lightair-ionflow-air-purifier-prevents-spread-of-air-borne-viruses/

LightAir har under 2019 lagt grunden för en starkare tillväxt baserad på dels IonFlow- produkternas kapacitet mot virus och de minsta hälsofarligaste partiklarna, dels de nya CellFlow-produkterna som möter den globalt största marknadsefterfrågan. Målsättningen är nu att nå positivt kassaflöde under andra halvåret 2020 och därefter skapa en stabil tillväxt i försäljning och resultat.