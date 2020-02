Footway lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Sportamore

Sammanfattning

Ambitionen bakom ett samgående mellan Footway och Sportamore, genom att Footway förvärvar Sportamore, är att skapa en ledande plattform för e-handel inom sport och mode. Erbjudandet skapar en attraktiv möjlighet att kombinera och komplettera bolagens erbjudanden. Genom samgåendet skulle det skapas en större kundbas, bredare sortiment och starkare operationella förmågor vilket ger förutsättningar för snabbare tillväxttakt, ett starkare och mer serviceorienterat konsumenterbjudande och högre lönsamhet.

Erbjudandet värderar varje aktie i Sportamore till 45,28 kronor 1 och det totala värdet av Erbjudandet för samtliga aktier i Sportamore motsvarar cirka 439 miljoner kronor 2 .

Vederlaget i Erbjudandet består av en kombination av stamaktier av serie B i Footway och kontanter i enlighet med det följande 3 : Avseende 67 procent av de aktier i Sportamore som aktieägaren överlåter: 46,4 kronor kontant per aktie i Sportamore (”Kontantvederlaget”), och Avseende 33 procent av de aktier i Sportamore som aktieägaren överlåter: 2,5 stamaktier av serie B i Footway per aktie i Sportamore (”Aktievederlaget”).

Erbjudandet innebär en premie om 27,5 procent i förhållande till stängningskursen för Sportamore-aktien på Nasdaq Stockholm den 14 februari 2020 (vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet) och en premie om 19,2 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Sportamore-aktien på Nasdaq Stockholm under de senaste 30 handelsdagarna som avslutades den 14 februari 2020.

Aktieägare i Sportamore som innehar 300 eller färre aktier kan välja ett vederlagsalternativ bestående av enbart kontant ersättning om 45,28 kronor per aktie i Sportamore för samtliga sina aktier.

Styrelsen för Sportamore ställer sig positiv till den industriella logiken bakom Erbjudandet och det erbjudna vederlaget 4 .

Erbjudandet är bland annat villkorat av att Footways aktieägare vid en bolagsstämma bemyndigar styrelsen att emittera nya stamaktier av serie B i Footway. Styrelsen i Footway kommer därför att kalla till en extra bolagsstämma för att fatta beslut om att bemyndiga styrelsen i Footway att besluta om (i) nyemission av stamaktier av serie B att användas till Aktievederlaget i Erbjudandet och (ii) en riktad nyemission om högst 400 miljoner kronor där emissionslikviden primärt ska användas till Kontantvederlaget i Erbjudandet. Bolagsstämman kommer att hållas den 10 mars 2020.

Aktieägare i Footway, som tillsammans representerar cirka 85 procent av rösterna och cirka 82 procent av aktierna i Footway, har förbundit sig att vid den extra bolagsstämman rösta för det föreslagna bemyndigandet. Den riktade nyemissionen är till 350 miljoner kronor täckt av bindande teckningsåtaganden vilket till fullo täcker Kontantvederlaget i Erbjudandet.

J3 Brunkeberg Invest AB (samägt av Sportamores VD, vice VD och styrelseordförande), Tajete AB och Kalin Setterberg AB som tillsammans äger cirka 33 av det totala antalet aktier och röster i Bolaget välkomnar Erbjudandet och ställer sig positiva till den industriella logiken bakom Erbjudandet och det erbjudna vederlaget.

Acceptfristen för Erbjudandet påbörjas så snart som möjligt efter att erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet har offentliggjorts, och beräknas preliminärt löpa mellan den 13 mars 2020 och den 3 april 2020.

Ett samgående med ambition att skapa en ledande plattform för e-handel inom sport och mode

Ett samgående mellan Footway och Sportamore, genom att Footway förvärvar Sportamore, skapar en attraktiv möjlighet att kombinera och komplettera bolagens erbjudanden. Genom samgåendet skapas en större kundbas, bredare sortiment och starkare operationella förmågor vilket ger förutsättningar för snabbare tillväxttakt, ett starkare och mer serviceorienterat konsumenterbjudande och högre lönsamhet.

Betydande operationella skalfördelar

Logiken för samgåendet är mycket stark och direkta samordningsvinster inom områden som varuinköp, marknadsföring och logistik jämte skalfördelar förväntas vara i storleksordningen 100 miljoner kronor i resultatförbättringar på årsbasis efter genomförd integration.

Kompletterande förmågor

Footway har konsekvent byggt en plattform där datadrivna analysmodeller automatiskt styr varuinköp, priser, lagernivåer och marknadsinvesteringar för att optimera tillväxt, lönsamhet och konkurrenskraft. Genom att applicera analysmodellerna på ett större utbud blir utväxlingen väsentligt större. Sportamore har på motsvarande sätt fokuserat sin kompetens på systemutveckling, automatiserad logistik och varumärkesbyggande.

Bolagens gemensamma styrkor ger därmed goda möjligheter till:

- automation inom logistik och lager för det sammanlagda varuflödet

- datadriven analys och beslutsfattande i prissättning, inköp och marknadsaktiviteter

- accelererad internationell expansion

- bredare erbjudande på tillväxtmarknader

- minskat beroende av enskilda marknader och säsongsvariationer

- skalfördelar i sourcing och inköp, och

- IT-/driftskostnader utslagna på större volym.

Ny koncernledning

För att säkerställa att synergier, kompetens och andra centrala värden i förvärvet tas till vara och för att få en välfungerande kommunikation inom den nya koncernen är avsikten att skapa en ny koncernledning bestående av ledande befattningshavare från respektive bolag.

Bakgrund och motiv till Erbjudandet

Footway grundades som en e-handelsplattform för hantering av transaktioner och information inom skohandel. Genom digitalisering ger Footway konsumenters värderingar inom kvalitet, pris och miljö snabbare genomslag i produktutveckling och erbjudanden. Footway är en e-handelsplattform som möjliggör diskussion och engagemang mellan konsumenter. Syftet med plattformen är att samla och synliggöra konsumenternas kollektiva behov, värderingar och insikter för att hjälpa leverantörer att tillverka bättre och mer relevanta produkter som gynnar alla parter genom högre kundnöjdhet, lönsamhet och hållbarhet. För att möjliggöra snabb tillväxt arbetar Footway med globala strukturer, crowdsourcing och hög grad av automatisering. Footways största marknader är Sverige, Norge, Danmark och Finland. År 2016 påbörjade Footway sin expansion utanför Norden och har sedan dess försäljning till Frankrike, Nederländerna, Polen, Schweiz, Storbritannien, Tyskland och Österrike. Under hösten 2019 lanserades ytterligare 13 marknader och Footway når nu totalt 24 länder. Footway har ett tydligt fokus på att växa med lönsamhet. Footway har uppvisat en hög omsättningstillväxt, både organiskt och via selektiva förvärv.

Sportamore är Nordens största sportbutik på nätet. Under hösten 2009 skrevs första raden kod och den 1 maj 2010 öppnades www.sportamore.se upp för handel. E-handelsplattformen är uppdelad i Sportamore och Sportamore Outlet i respektive nordiskt land. Sportamores huvudkategorier är running, training och lifestyle. I maj 2015 noterades Sportamore på Nasdaq Stockholm och under 2018 attraherade Sportamore över 54 miljoner besökare. Sportamore säljer fler än 30 000 produkter från cirka 300 olika varumärken representerande mer än 30 olika sporter. Sportamore har som renodlad e-handlare sedan starten fokuserat på att välja ut de bästa produkterna och erbjuda dem till marknadens bästa villkor.

Footway, med sin datadrivna och i hög grad automatiserade affärsmodell, står nu inför nästa steg i sin utveckling och är väl positionerat för att dra fördel av e-handelns fortsatta tillväxt samt för att ta ytterligare marknadsandelar. Mot denna bakgrund anser styrelsen att det är en lämplig tidpunkt att bredda Footways utbud genom att förvärva Sportamore. Förvärvet av Sportamore är en logisk affär som skapar en konkurrenskraftig och finansiellt stark aktör på den nordiska marknaden för skor och ett aktivt liv. Bolagens verksamheter kompletterar varandra väl vad avser kundkategorier, försäljningskanaler, marknader, lagerhantering, tjänster och produkter. Sportamore kommer även fortsatt att vara en attraktiv sportbutik online för produkter och lösningar till kunder i Norden som lever ett aktivt liv och Footway fortsätter utvecklas mot att bli den främsta plattformen för diskussion och engagemang mellan konsumenter för att hjälpa leverantörer att tillverka ännu bättre produkter.

Erbjudandet

Vederlag

Erbjudandet värderar varje aktie i Sportamore till 45,285 kronor och det totala värdet av Erbjudandet för samtliga aktier i Sportamore motsvarar cirka 439 miljoner kronor6. Vederlaget i Erbjudandet består av en kombination av stamaktier av serie B i Footway och kontanter i enlighet med det följande där 67 procent av de aktier som överlåts ersätts med kontanter och resterande 33 procent ersätts med stamaktier av serie B i Footway:

Kontantvederlag

Avseende 67 procent av de aktier i Sportamore som aktieägaren överlåter, erhålls 46,4 kronor kontant per aktie.

Aktievederlag

Avseende 33 procent av de aktier i Sportamore som aktieägaren överlåter: 2,5 stamaktier av serie B i Footway per aktie i Sportamore.

Vederlagsalternativ vid innehav av maximalt 300 aktier

Aktieägare i Sportamore som innehar 300 eller färre aktier kan välja ett vederlagsalternativ bestående av enbart kontant ersättning om 45,28 kronor per aktie i Sportamore för samtliga, men inte endast för en del av, sina aktier. Om Sportamore skulle lämna utdelning eller genomföra annan värdeöverföring innan vederlag i Erbjudandet har utbetalats kommer vederlaget i Erbjudandet att reduceras i motsvarande mån.

Courtage kommer inte att utgå i samband med Erbjudandet.

Premie

Erbjudandet representerar en premie om: 27,5 procent i förhållande till stängningskursen för Sportamore-aktien på Nasdaq Stockholm den 14 februari 2020 (vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet) och en premie om 19,2 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Sportamore-aktien på Nasdaq Stockholm under de senaste 30 handelsdagarna som avslutades den 14 februari 2020.

Sammanlagt kan upp till 7 997 840 stamaktier av serie B i Footway komma att emitteras, och upp till 309 miljoner kronor kan komma att betalas kontant som vederlag för aktierna i Sportamore. Aktieägare i Sportamore bör vara medvetna om att värdet på Aktievederlaget kommer att förändras över tid i linje med aktiekursen på Footways stamaktier av serie B.

Fraktioner

Inga fraktioner av stamaktier av serie B i Footway kommer att levereras till aktieägare i Sportamore som accepterar Erbjudandet. Om en aktieägare i Sportamore lämnar in ett antal Sportamore-aktier i Erbjudandet och Aktievederlaget som ska levereras för dessa inte uppgår till ett jämnt antal nya stamaktier av serie B i Footway så kommer vederlag för överskottsfraktioner av aktier att betalas ut i kontanter.

Preliminär kombinerad finansiell information

Den preliminära kombinerade finansiella informationen som anges i detta pressmeddelande och i nedan tabell är enbart angiven för illustrativa ändamål. Den preliminära kombinerade finansiella informationen har inte upprättats i enlighet med IFRS och utgör inte finansiell proformainformation och har inte reviderats eller på något annat sätt granskats av bolagens revisorer. Skillnader i redovisningsprinciper eller definitioner av finansiella mått som inte har definierats enligt IFRS har inte beaktats. Finansiell information för Footway och Sportamore har baserats på oreviderade siffror till och med 30 september 2019. Finansiell information proforma kommer att finnas i erbjudandehandlingen för Erbjudandet och kan skilja sig väsentligt från den kombinerade finansiella information som återfinns häri.

Footway 181001-190930 Sportamore 181001-1909307 Kombinerade Koncernen Nettoomsättning 947 1 042 1 989 Nettoomsättningstillväxt % 45,7% 17,2% 29,2% Rörelseresultat (EBIT) 9 -8 1 Varulager 591 322 913



Finansiering av Erbjudandet

Erbjudandet kommer att finansieras med en kombination av kontanter och nyemitterade stamaktier av serie B i Footway. Erbjudandet är villkorat av att en extra bolagsstämma i Footway med erforderlig majoritet, det vill säga minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna, fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att emittera nya stamaktier av serie B i Footway i anslutning till Erbjudandet, dels genom en apportemission till aktieägare i Sportamore som accepterar Erbjudandet och dels genom en riktad nyemission till vissa investerare för att finansiera Kontantvederlaget i Erbjudandet.

Aktieägare i Footway, som tillsammans representerar cirka 85 procent av rösterna och cirka 82 procent av aktierna i Footway, har förbundit sig att vid den extra bolagsstämman rösta för det föreslagna bemyndigandet. Den riktade nyemissionen är täckt av bindande teckningsåtaganden till ett belopp om 350 miljoner kronor vilket till fullo täcker Kontantvederlaget i Erbjudandet. Bland de som ingått teckningsåtaganden finns Rutger Arnhult via bolag, Svea Ekonomi AB (publ), Stiftelsen Industrifonden och Altocumulus. Den riktade nyemissionen kommer att genomföras till en teckningskurs om 21 kronor per nyemitterad B-aktie i Footway, vilket motsvarar en premie om 22 procent jämfört med stängningskursen på Nasdaq First North Growth Market den 14 februari 2020 – något som Footway anser visar på en stark tilltro till Erbjudandets attraktivitet och möjligheter att skapa värde. Den riktade nyemissionen kommer endast att genomföras förutsatt att Erbjudandet fullföljs.

Villkor för Erbjudandets fullföljande

Fullföljande av Erbjudandet är villkorat av:

att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Footway blir ägare till aktier som representerar mer än 90 procent av det totala antalet utestående aktier i Sportamore; att aktieägarna i Footway vid en extra bolagsstämma beslutar, med erforderlig majoritet, att bemyndiga styrelsen att emittera nya stamaktier av serie B i Footway i anslutning till Erbjudandet, dels genom en apportemission till de aktieägare i Sportamore som accepterar Erbjudandet och dels genom en riktad nyemission till vissa investerare för att finansiera Kontantvederlaget i Erbjudandet; att inte någon annan offentliggör ett erbjudande att förvärva aktier i Sportamore på villkor som för aktieägarna i Sportamore är förmånligare än de villkor som gäller enligt Erbjudandet; att, såvitt avser Erbjudandet och genomförandet av förvärvet av Sportamore, samtliga erforderliga godkännanden, tillstånd, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande, inklusive godkännanden från konkurrensmyndigheter, erhålles, i varje enskilt fall på för Footway godtagbara villkor; att varken Erbjudandet eller förvärvet av Sportamore helt eller delvis omöjliggörs eller väsentligen försvåras av lagstiftning eller annan reglering, domstolsavgöranden, myndighetsbeslut eller motsvarande omständighet, som föreligger eller rimligen kan förväntas och som Footway inte rimligen hade kunnat förutse vid tidpunkten för Erbjudandets offentliggörande; att inga omständigheter, som Footway inte hade kännedom om vid tidpunkten för Erbjudandets offentliggörande, har inträffat som väsentligt negativt påverkar, eller kan förväntas väsentligt negativt påverka, Sportamores försäljning, resultat, likviditet, soliditet, eget kapital eller tillgångar; att ingen information som offentliggjorts av Sportamore är väsentligt felaktig, ofullständig eller vilseledande, och att Sportamore har offentliggjort all information som ska ha offentliggjorts av Sportamore; och att Sportamore inte vidtar några åtgärder som sannolikt kommer att försämra förutsättningarna för Erbjudandets lämnande eller genomförande.

Footway förbehåller sig rätten att återkalla Erbjudandet för det fall det står klart att något av ovanstående villkor inte uppfyllts eller kan uppfyllas. Såvitt avser villkor 2 – 8 ovan får emellertid ett sådant återkallande av Erbjudandet endast ske under förutsättning att den bristande uppfyllelsen av ett sådant villkor är av väsentlig betydelse för Footways förvärv av Sportamore eller om det annars godkänns av Aktiemarknadsnämnden.

Footway förbehåller sig rätten att frånfalla, helt eller delvis, ett eller flera av villkor 1 – 8 ovan, inklusive, med hänsyn till villkor 1 ovan, att fullfölja Erbjudandet till en lägre acceptansnivå.

Uttalande från Sportamores styrelse

Styrelsen för Sportamore ställer sig positiv till den industriella logiken bakom Erbjudandet och det erbjudna vederlaget.8 Styrelsen kommer tillsammans med sina rådgivare att ytterligare utvärdera Erbjudandet och offentliggöra sitt formella uttalande om Erbjudandet så snart som möjligt.

Stöd från aktieägare i Sportamore

J3 Brunkeberg Invest AB (samägt av Sportamores VD, vice VD och styrelseordförande), Tajete AB och Kalin Setterberg AB som tillsammans äger cirka 33 av det totala antalet aktier och röster i Bolaget välkomnar Erbjudandet och ställer sig positiva till den industriella logiken bakom Erbjudandet och det erbjudna vederlaget.

Anställda m.m.

För att säkerställa synergier, kompetens och andra centrala värden i förvärvet tas till vara och för att få en välfungerande kommunikation inom koncernen är avsikten att det ska skapas en ny koncernledning bestående av ledande befattningshavare från respektive bolag. Footway är även i andra avseenden angeläget om att behålla kompetens från båda bolagen i den nya organisationen. För att förverkliga önskvärda synergier kan samordningen av bolagens verksamheter komma att innebära vissa organisatoriska och operationella förändringar, men inga beslut är ännu fattade. Vilka specifika åtgärder som kommer att vidtas i samband med integrationen kommer att beslutas efter Erbjudandets genomförande efter en noggrann utvärdering av den nya koncernen. Inga beslut är fattade om några förändringar avseende Sportamores eller Footways anställda och ledning eller avseende den nuvarande organisationen eller verksamheterna, innefattande anställningsvillkor, sysselsättning eller de platser där Sportamore bedriver sin verksamhet.

Information om Footway