LeoVegas AB Q4: Kvartalsrapport 1 oktober– 31 december 2019. LeoVegas upprepar de långsiktiga finansiella målen, frångår de kortsiktiga finansiella målen samt höjer utdelningen

Det justerade EBITDA-resultatet under det fjärde kvartalet, justerat för jämförelsestörande poster under perioden, uppgick till 9,2 MEUR (8,1), motsvarande en EBITDA-marginal om 10,6 procent (9,6 procent). Vi ökar därmed vårt underliggande resultat med 13 procent jämfört med föregående år trots ett högre spelskattetryck och ökad regulatorisk komplexitet, vilket beror på att vårt fokus på effektivitet och kostnadskontroll ger önskat resultat.

HÅLLBARHET OCH LÅNGSIKTIG TILLVÄXT Under 2019 har vi arbetat hårt för att minska komplexiteten i gruppen, bli mer effektiva samt anpassa oss till den förändring som spelbranschen genomgår. Parallellt har vi ökat attraktionen i vår produkt genom ny funktionalitet och ökad personalisering. Vi har lanserat nya varumärken, fokuserat mer på Casino och expanderat till nya marknader. Under slutet av året intensifierades integrationen av våra tidigare förvärv, vilket väntas bidra till kostnadsbesparingar och ökade skalfördelar.

För ett par veckor sedan kommunicerade vi ett antal strategiska beslut kopplade främst till Storbritannien och vår ambition att skapa en mindre komplex och mer skalbar organisation. Omstruktureringskostnader av engångskaraktär kopplade till dessa initiativ påverkar det fjärde kvartalets resultat med totalt 6,1 MEUR och väntas leda till årliga kostnadsbesparingar på totalt omkring 3,7 MEUR. Besparingarna består främst av plattform- och produktkostnader, en mer effektiv organisation samt optimerade lokalytor.

I det fjärde kvartalet redovisar vi reavinsten för försäljningen av Authentic Gaming, som såldes i oktober. Reavinsten uppgår till 11,4 MEUR. EBIT-resultatet påverkas även av en nedskrivning av goodwill relaterat till förvärvet av Royal Panda med 10,2 MEUR.

MARKNADER

Vi haft haft en god utveckling på de flesta av våra marknader under helåret 2019. Tre av våra större marknader; Sverige, Storbritannien och Tyskland, har genomgått stora förändringar under det senaste året. I Tyskland påverkade bortagandet av en viktig betalningsleverantör våra intäkter under fjärde kvartalet. Utvecklingen förbättrades gradvis under kvartalet i takt med att våra spelare hittade alternativa betalningsmetoder. Vi växer nu återigen sekventiellt månad för månad i Tyskland. Vi väntar med tillförsikt på en tydlighet kring hur en framtida tysk reglering ska se ut. Den senaste informationen är att de tyska delstaterna nu är överens om att reglera marknaden på nationell nivå i slutet av 2021.

Utmaningarna i Storbritannien adresserar vi, som tidigare kommunicerats, med att migrera alla varumärken i Storbritannien till vår egenutvecklade tekniska plattform. Vi renodlar samtidigt vår varumäkesportfölj och stänger Royal Panda i Storbritannien. Sammantaget skapar detta en mer fokuserad och effektivare organisation samt möjliggör skalfördelar inom gruppen. Intäkterna för den kvarvarande verksamheten i Storbritannien, bestående av 13 varumärken, växte med 15 procent jämfört med det tredje kvartalet och uppvisade en god lönsamhet. Royal Panda kommer nu att fokusera helt på snabbväxande marknader utanför Storbritannien.

På den svenska marknaden står vi starkare än någonsin. Det är uppenbart att vårt starka varumärke, fokus på produkt och spelansvar, samt en erfarenhet från reglerade marknader har gynnat oss. Dessutom har GoGoCasino överträffat våra egna förväntningar och lyckats med strategin att fylla ett tomrum på den svenska casinomarknaden. December var rekordstarkt och vi avslutar året med rekord i både svenska intäkter och antal kunder. Under 2020 tror vi oss få se att myndigheterna tar krafttag mot olicensierade aktörer och därmed förbättrar kanaliseringen och konsumentskyddet på den svenska marknaden.

KOMMENTAR OM DET FÖRSTA KVARTALET

Intäkter för januari månad uppgick till 30,1 MEUR (28,7), motsvarande en tillväxt på 5 procent.

Royal Panda i Storbritannien som stängdes under januari väntas inte generera några betydande intäkter under det första kvartalet. Under det fjärde kvartalet 2019 genererade Royal Panda intäkter på 1,1 MEUR i Storbritannien.

Med ett bra momentum i många av våra marknader och flertalet tillväxtinitiativ ser vi fram mot fortsättningen av 2020. Vi fortsätter att jobba hårt för att leverera hållbar och lönsam tillväxt samtidigt som vi ska uppnå vår vision att bli ”King of Casino”.

PRESENTATION AV RAPPORTEN - IDAG KLOCKAN 09:00

