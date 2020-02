Schnell Affiliate Limited expanderar ut i Europa

Det Maltesiska företaget bakom det Svenska flaggskeppet SnabbaVinster.se som under 2019 etablerade sig i Norden med Nopeavoitto.com i Finland, Hurtigegevinster.com i Danmark och Raskegevinster.com i Norge fortsätter expanderingen ut på fler Europeiska länder. Man ökar sin geografiska spridning genom att kliva in i den Engelska, Spanska och Tyska marknaden och planerar fler etableringar under 2020.

Mer information om Schnell Affiliate Limited

Schnell Affiliates grundades 2017 och är ett Maltesisk företag som tillhandahåller prestationsbaserad marknadsföring och leadsgenerering till främst iGamingbranschen.