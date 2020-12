Captea Markets investerar i kvinnohälsa

Sjukskrivningsantalet för stressrelaterad psykisk ohälsa har ökat kraftigt i Sverige de senaste åren, och då i synnerhet hos kvinnor. Det är 41 procent högre risk att kvinnor drabbas än män enligt statistik från Försäkringskassan. HerCare tar sig tiden att titta på de underliggande orsakerna som ofta visar sig vara hormonella obalanser. Det är kärnan i HerCares filosofi. Kliniken har under 2020 utvecklats snabbt och breddat sitt erbjudande till att även omfatta hälsoanalyser för män (under namnet HisCare) samt webbaserad försäljning av näringstillskott. ”Det är så ledsamt att tusentals kvinnor mår dåligt när det psykiska lidandet går att lösa. Det krävs en ny typ av vård för dessa kvinnor där broar byggs mellan det gamla och det nya, där vi skapar kontakter och utbyter erfarenheter genom forskning och utvärdering” säger Mia Lundin grundare av HerCare. Mia har varit verksam i 30 år inom behandling av hormonella rubbningar som PMS, övergångsbesvär, förklimakterie- och klimakteriebesvär. 2005 grundade Mia kliniken The Center for Hormonal & Nutritional Balance Inc. i Santa Barbara, Kalifornien. Genom sina böcker ”Kaos i kvinnohjärnan”, ”Mat för hormonell balans” och “Vägen till hormonell balans”, har Mia fått en stor publik bland svenska kvinnor.

Bakom HerCare finns sedan tidigare en erfaren investerarkrets med bl.a. hälso- och sjukvårdsentreprenören Per Båtelson, grundare av Capio och Global Health Partner, Ahsan Amjad, vd och grundare av ABC Labs och tidig investerare i Kry.

”HerCare innebär för många kvinnor och män ett stöd och en professionell hjälp för att nå en lösning på upplevda problem orsakade av hormonella obalanser. Vi är övertygade om att en effektiv och hållbar vård handlar om tillgången till just rätt vård. Genom att investera i HerCare som Sveriges ledande aktör inom kvinnohälsa så är vi med och bidrar till att skapa en större tillgänglighet och bättre förutsättningar för en ökad medvetenhet kring hur hormonella obalanser påverkar oss individer och vad som krävs för ett långsiktigt välmående” säger Johan Ollas, Partner på Captea Markets.

Captea Markets AB, ett investeringsbolag med bas inom svensk tillverkningsindustri som bland annat levererar en rad hygienprodukter till den nordiska vårdsektorn, har under december tecknat avtal om en investering i HerCare Sweden AB. HerCare utgör Captea Markets kärninvestering inom satsning mot innovativa och skalbara vård och Healthtech bolag med högt ställda vård- och tillgänglighetskrav. Captea Market rangordnas bland HerCares tre största investerare efter genomförd investering.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Båtelson Zeinab Daugaard Styrelseordförande VD HerCare e-post: per.batelson@takura.se e-post: zeinab.daugaard@hercare.se Tel.nr. 070-5955700 Tel.nr. 070-4935887

Johan Ollas

Partner Captea Markets

e-post: johan.ollas@captea.se

Tel.nr. 070-7859985







