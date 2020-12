Hoist Finance lanserar en ny verksamhetsmodell för ökat kundfokus

I enlighet med den strategi som sattes för två år sedan lanserar Hoist Finance nu nästa steg för företagets organisation. Att verka som ett företag, One Hoist Finance, har avsevärt ökat samarbetet över landsgränser, harmonisering och standardisering av processer. Från och med 1 januari 2021 kommer Hoist Finance att etablera en ny verksamhetsmodell med fyra affärsområden; Contact Centre Operations (verksamhet för kundkontaktcenter), Secured non-performing loans (förfallna fordringar med säkerhet), Digital (förfallna fordringar utan säkerhet) och Retail Banking (icke-kreditförsämrade fordringar).

“Genom att arbeta tillsammans och dela kunskap med varandra, har vi lyckats minska gapen i organisationen, utbytt bästa praxis, ökat hastigheten och utvecklat en gång i stället för att arbeta med samma saker parallellt. Med One Hoist Finance organisationsmodell på plats är vi nu redo att vidareutveckla verksamheten inom alla våra tillgångsklasser, öka vårt utbud av produkter och tjänster samt att katalysera våra digitala ambitioner. Detta kommer vidare att stärka vårt fokus på verksamhetsutveckling och marknadsexekvering, och föra oss närmare våra kunder,” säger Klaus-Anders Nysteen, VD för Hoist Finance.

Den nya organisationen medför betydande förändringar i ledningsgruppen, och fyra nya medlemmar välkomnas; Jarkko Heinonen som Chief Digital Officer, Jelle Dekkers som Chief Contact Centre Operations Officer, Melanie Foster som Chief of Staff, och Julian Winfield som Chief Market Execution Officer.

Jarkko Heinonen kommer som tidigare har kommunicerats att påbörja sin anställning hos Hoist Finance i januari 2021. Han har mer än 20 års erfarenhet inom digitala ekosystem. Dessa inkluderar strategidriven digital omställning, e-handel, digital marknadsföring, försäljning samt tjänstedesign. Han har även mer än 10 års erfarenhet från finansindustrin där han har haft ledande roller inom digitala tjänster och marknadsföring på Evli Bank och Ferratum Group. Jarkko bidrar också med expertis från sin tid på Google där han har byggt kunskap om digital kompetens och värdeskapande lösningar i världsklass.

Jelle Dekkers är landschef för Hoist Finance BeNeLux sedan 2017 och kommer att ansvara för verksamheten i kundkontaktcenter som verkar för samtliga affärsområden. Innan tiden på Hoist Finance var Jelle ansvarig för hanteringen av outsourcade inkasseringspartners för ett av de största hälsoförsäkringsbolagen i Nederländerna. Han har mer än 15 års erfarenhet från kredithanteringsindustrin.

Melanie Foster började på Hoist Finance 2012 i samband med förvärvet av Robinson Way. Hon var Head of Information Systems och medlem i ledningsgruppen för UK fram tills hon blev Group Head of Project Management Organisation 2015. Innan det arbetade Melanie på London Scottish Bank, och hon har totalt mer än 15 års erfarenhet från den finansiella tjänstesektorn. Melanie kommer som Chief of Staff att ansvara för funktionerna People, Strategy, Communication och Legal.

Julian Winfield är landschef för Hoist Finance UK sedan 2016 och kommer att ansvara för utvecklingen av ländernas strategiexekvering tillsammans med landscheferna, baserat på respektive affärsområde. Julian arbetade tidigare som CFO på Paymentshield, en försäkringsförmedlare som är ett dotterbolag till Towergate. Han har över 20 års erfarenhet från den finansiella sektorn.

Från och med 1 januari 2021 har Hoist Finance ledningsgrupp följande medlemmar:

Klaus-Anders Nysteen, Chief Executive Officer

Julian Winfield, Chief Market Execution Officer

Jelle Dekkers, Chief Contact Centre Operations Officer

Jarkko Heinonen, Chief Digital Officer

Fabien Klecha, Chief Secured Assets Officer

Julia Ehrhardt, Chief Retail Banking and Business Development Officer

Christer Johansson, Chief Financial Officer

Stephan Ohlmeyer, Chief Investment Officer

Melanie Foster, Chief of Staff

Andreas Lindblom, Head of Investor Relations

