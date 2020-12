Det behövs inga nya stödpengar, men se till att den redan utlovade hjälpen når fram!

Finansminister Magdalena Andersson (S) vill lära företagarna hur det hänger ihop. ”Som företagare måsta man förstå att det här är inte vilka pengar som helst, det är skattebetalarnas pengar som de har slitit hårt för att få ihop” säger Finansministern i sitt tal under onsdagen. Påstår finansministern i den meningen att företagarna och deras företag inte är skattebetalare? Att de inte har slitit minst lika hårt som de finansministern hävdar gjort det? Att Sveriges företagare inte behövs för att skapa skatteintäkter? Då måste frågan ställas vart alla de skattekronor som företagen och deras anställda skrapat ihop de senaste 10 åren hamnat? I någon annan lada?

Nej! Den som måste förstå är faktiskt finansminister Magdalena Andersson själv.

Att dessa företagen skapar 4 av 5 nya jobb, var skall dessa skapas när finansministerns svält ut dem till konkurs?

Att 1 miljon små och medelstora företag sysselsätter 2,7 miljoner svenskar. Det är mer än hälften av de 5 miljoner som arbetar i Sverige idag, därtill jobbar 1,3 miljoner i kommun och statlig förvaltning, med vård skola och omsorg samt ca 1 miljon i näringslivets storföretag.

Att små och medelstora företag står för 60 procent av BNP och att företagarsverige generar 66 procent av de skatteintäkter Magdalena talar om.

Att om finansministern fortsätter att fara med osanning och tala ringaktande om företagen skadas förtroendet allvarligt gentemot politikerna och myndigheter vilket direkt påverkar skattemoralen hos denna grupp företagare och deras anställda, vad skulle det kosta?

Att dessa småföretagare som levererar samhällsservice så att Magdalena kan få håret klippt, få i sig en lunch i den stressiga politikervardagen, kan åka taxi mellan möten i huvudstaden, kan få renoverat lägenheten eller villan. Att de gör det utan reglerad arbetstid, semester, samhällsskydd, pension och andra förmåner.

Att dessa företag med sina anställda faktiskt betalar för sin egen OCH andras sjukvård, skola, och andra samhällsfunktioner

Ärlighet varar längts – även i politiken

Finansministern har som förtroendevald politiker skyldighet att vara ärlig med var skatterna kommer ifrån och inte förvränga sanningen för det politiska spelet. Om stora delar av företagens intäkter stryps på grund av politiska beslut så stryps också skatteintäkterna. För om inte företagen har intäkter så kan inte dessa ha några anställda, då blir de arbetslösa och istället för skattepengar in till Magdalena så blir det bidrag ut i takt med ökad arbetslöshet.

Det fina är dock att Magdalena redan satt av skattepengar för att stödja företagen, så det behövs inga nya just nu. Några utlovade stödmedel:

Regeringen har avsatt 39 miljarder i omställningsstöd endast 1 miljard har betalats ut.

Regeringen har avsatt 100 miljarder till Företagsakuten – endast 2,2 miljarder har betalats ut.

Till hyresstödet avsattes 5 miljarder, endast en femtedel ansöktes om.

Regeringen har gett 500 miljarder till bankerna – 165 miljarder sägs ha betalats ut.

Dock måste hjälpen nå fram, vilket är problemet nu att den inte gör. För många oförnuftiga och obegripliga villkor förhindrar hjälpsändningarna att göra nytta hos företagen. Det tjänar inget till att slå sig på bröstet med att man gjort historiska hjälpsatsningar om man inte ser till att de når fram.

Nu är läget akut för många företag och jobb – lösningar är A och O

Det behövs likviditet i företagen för att klara situationen NU, det duger inte med att komma med stöd från den 1 april för hjälp under november och december. Hjälpen måste fram nu medan företagen fortfarande andas, inte när de redan är döda och satta i konkurs.

Lösning – 1 Skattebefria Småföretagen under kvartal 4 och kvartal 1 och 2 – 2021

Sätt upp rimliga villkor för att urskilja de drabbade och ge dem 1-3 skattefria kvartal för att överleva, fortsätta erbjuda samhälle tjänster, skapa jobb både under och efter krisen. Med lösningen slipper överbelastade myndigheter handlägga krångliga ärenden som försenar hjälp till utsatta. På samma sätt som skatteverket införde lättnad för arbetsgivaravgift under första delen av krisen kan myndigheten genomföra denna skattelättnad så att de utlovade historiska stödmiljarderna kan göra den nytta som politiker aviserat! Vad var annars meningen med dessa?

Lösning – 2. Omställningslån

Detta är ett likviditetstillskott som inte påverkar balansräkningen. Företagarförbundet har redan i våras lämnat ett konkret förslag på att använda ALMI och redan uppsatta digitala processer för att distribuera ut stödlån utan personlig risk till livskraftiga företag. Modellen bygger på ett lån mot en preferensaktie som tillför likviditet utan att knäcka balansräkningen, utan personlig risk för företagaren och med lång rimlig återbetalningstid i takt med att företaget skapar vinst igen efter krisen. AMF gjorde nyligen en sådan lösning för en grupp nöjesparker.

Lösning – 3. “CSN-lån”

Företagarförbundet föreslår också lån, liknande ett CSN-lån till egenföretagare som hjälper dem att hålla igång sin enskilda firma på halvfart istället för att tvinga denna att lägga ner eller sätta företaget i vila för att belasta A-kassan eller statlig försörjning. CSN-lån kompletterar det omsättningsstöd som både kom alldeles försent och som för många småföretagare inte täcker kostnader och lön så att de kan klara hyra och mat på bordet. CSN myndigheten har dessutom vana att hantera ett stort antal lånekunder och kan vara en myndighet med muskler för en sådan uppgift.

Låt inte löftena om historiska satsningar gå om intet

Pengarna är avsatta och budgeterade. Låt de nu få blomma ut och göra den verkan som var avsedd, för jobben, för företagen, för framtida skatteintäkter till välfärd, för Sverige i framtiden!

Mattias Rebane

Näringspolitisk talesperson

Företagarförbundet



