Vattenfall återigen topprankat för sitt arbete mot klimatförändringar

Vattenfall lyfts fram för sina åtgärder för att minska utsläpp, hantera klimatrelaterade risker och utveckla en ekonomi med låga utsläpp. A-listan baseras på den årliga utvärdering av företags klimatarbete som genomförs av CDP, där dess miljödatabas och årliga bedömning är allmänt erkända som de främsta globala måttstockarna inom miljörapportering.

– Jag är väldigt stolt över att Vattenfall rankas som en globalt ledande aktör gällande våra klimatansträngningar. Att befinna sig på CDP:s A-lista är ett kvitto på att vi menar allvar med vår ambition om att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation. Vi fortsätter att utmana oss själva genom att kontinuerligt höja våra egna klimatambitioner och dessutom stödjer vi våra kunders och partners omställning för att minska koldioxidutsläppen i linje med klimatvetenskapen, säger Anna Borg, vd och koncernchef, Vattenfall.

Paul Simpson, vd för CDP, kommenterar: – Vi gratulerar alla de företag som tagit sig in på CDP:s A-lista i år. Att gå i bräschen för transparens inom miljöområdet samt faktiska åtgärder är ett av de viktigaste stegen som företag kan ta och det blir extra imponerande mot bakgrund av ett utmanande år som präglats av covid-19. Vår A-lista lyfter fram de företag som förbereder sig för att göra så bra ifrån sig som möjligt i framtiden genom att vidta åtgärder idag.

CDP tillämpar en grundlig och oberoende metodik för att utvärdera företagens klimatarbete som resulterar i att de tilldelas ett betyg från A till D-. Betyget är baserat på hur öppet bolaget varit med den information som det delat med sig av, kännedom kring miljörisker och hur dessa hanteras. Dessutom bedöms tillämpning av praxis avseende ledarskap i miljöfrågor, till exempel genom att sätta upp ambitiösa och relevanta mål.

– Att vara på CDP:s A-lista visar att vi tillhör de ledande företagen inom klimat och miljö. Det är viktigt för oss att vi är helt öppna med all klimatrelaterad information och vi rapporterar också enligt det klimatrelaterade ramverket för finansiell information, Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Det sänder en tydlig signal till alla våra intressenter om att vi tar våra mål på största allvar, säger Helle Herk-Hansen, miljöchef, Vattenfall.

Läs mer om Vattenfalls miljö- och hållbarhetsarbete här

Läs mer om Vattenfalls utsläppsminskningsmål här

