Gregory Mountain Products och Polygiene utvecklar ny generation av ryggsäckar och resväskor med Polygiene Stays Fresh

Polygiene startar samarbete med amerikanska Gregory Mountain Products, en av marknadsledarna i premiumsegmentet inom outdoor travel och ryggsäckar. De ägs sedan 2014 av Samsonite International, världens största tillverkare av väskor och reseprodukter. Polygiene Stays Fresh kommer att ingå i flertalet Gregory produkter som lanseras under vår/sommar och höst/vinter säsongen 2021. Ytterligare samarbetsprojekt planeras efter 2021.

”För oss är samarbetet med Gregory ett strategiskt viktigt steg in i resesegmentet, där Polygiene kan öka mervärdet för användaren. Vi ser även stor potential i att vi nu kommer närmare Gregorys moderbolag, Samsonite International. Trots att det varit lite tufft 2020 under Corona-pandemin, växer resesegmentet, speciellt inom så kallad outdoor travel, och där tillför vi en funktion och ett hållbarhetsperspektiv som inte funnits tidigare”, säger Ulrika Björk VD Polygiene.

För mer information: https://www.gregorypacks.com/

https://www.samsonite.se/

Om Gregory Mountain Products

Grundades 1977 i Kalifornien och är en av marknadsledarna och pionjärerna inom segmentet ”premium technical backpacks” och outdoor travel. De är kända för att har satt standarden inom innovativ design, ergonomi, kvalitet och hållbarhet med sina ryggsäckar som är anpassade till bäraren och inte tvärtom. Har under åren vunnit ett antal utmärkelser för sin design, bland annat National Geographic Magazine's Gear of the Year Award och ISPO Award. Ingår sedan 2014 i Samsonite International.

Presskontakt: Ulrika Björk, ubj@polygiene.com, +46 70 921 12 75

Om Polygiene

Som världsledande inom luktkontroll och stays fresh-lösningar, vill vi förändra sättet vi ser på kläder – från förbrukningsvaror till hållbara produkter. Vi behandlar kläder, produkter för hemmet och textilier så att du ska kunna känna dig fräsch, tvätta mindre och låta plagg och produkter leva längre. Mer än 140 globala premiumvarumärken har valt att använda Polygienes varumärke med sina produkter. Polygiene är listat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. För mer information: www.polygiene.com. Erik Penser Bank AB är bolagets Certified Adviser, telefon: 08-463 83 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se.

