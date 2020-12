Actic flyttar fram positionerna och lanserar nu Actic Anywhere, en helt ny träningsapp som ger medlemmar en social plattform med struktur och inspiration till sin träning på gymmet, utomhus eller hemma. Lanseringen innebär också starten för Actics digitala satsning och en ny plattform för framtida tillväxt.

Actic lanserar digital träning på medlemmarnas villkor, Actic Anywhere

Actic flyttar fram positionerna och lanserar nu Actic Anywhere, en helt ny träningsapp som ger medlemmar en social plattform med struktur och inspiration till sin träning på gymmet, utomhus eller hemma. Lanseringen innebär också starten för Actics digitala satsning och en ny plattform för framtida tillväxt.

”Träning är viktigare än någonsin och Actics mål är att erbjuda våra medlemmar marknadens mest tillgängliga och inspirerade träningsutbud. En av de stora nycklarna till det är att skapa digital tillgänglighet och inspiration till träning. Actic Anywhere är precis vad det låter som – träning var och när du vill. Actic Anywhere är också en plattform för vår digitaliseringsresa och ett starkt komplement till vårt övriga erbjudande inom, gym, utomhusträning och bad. Vi ser stora möjligheter med digitaliseringen av träning och kommer med hög ambitionsnivå att fortsätta vidareutveckla Actic Anywhere för att skapa mervärde åt våra medlemmar.” kommenterar Anders Carlbark, VD Actic Group.

Digital träning kan få svenskarna att träna mer

I en studie* gjord på Actics medlemsbas under november 2020 anger 43% att de under pandemin har tränat något mindre eller mycket mindre än jämfört med innan pandemin. Om digitala lösningar inte funnits tillgängliga hade den siffran med största sannolikhet varit ännu högre. Hela 44% uppger att de under pandemin tränat mer med digitala lösningar än tidigare.

47% uppger att en betydande fördel med digital träning är att det är oberoende av tid och plats.

Läs mer på nästa sida.

Actic Anywhere är Actics nya träningsapp

Actic Anywhere innehåller både träningspass och kombinationer av pass som bildar träningsprogram. I appen finns också gruppträning, bootcamps och online-PT. Actics medlemmar kan enkelt välja var och hur de vill träna – med egen kroppsvikt i vardagsrummet eller med skivstång på gymmet.

”Vi är otroligt stolta att vi, under pågående pandemi, vågat satsa stort på en riktigt vass produkt. Actic Anywhere erbjuder både pass, program, gruppträning, bootcamps och online-PT anpassat för både nybörjare och elit. Våra mest etablerade personliga tränare och noga utvalda experter skapar innehållet och coachar våra medlemmar” kommenterar Jonas Lissjanis, Chief Product Officer Actic Group.

Pris och tillgänglighet: Actic Anywhere finns tillgänglig i App Store och Google-Play med start idag 2020-12-08. Medlemskapet är bindningsfritt och kostar 59kr/månad. De av Actics medlemmar som har regionala medlemskap eller maxmedlemskap har appen inkluderat i medlemskapet. Till och med sista februari har alla medlemmar tillgång till Anywhere.

Definition på träning i denna studie: Att ägna sig åt fysiskt ansträngande aktivitet i minst 30 minuter i syfte att träna.

Fakta om studien: Studien är genomförd i Netigate och med Actics medlemmar som bas. 792 respondenter gav svar under november 2020.

Presskontakt

Sofia Brandberg, CMO Actic Group

0767233154

Sofia.brandberg@actic.se

Följande bilagor finns för nedladdning:

Release





Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.

Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?

Läs mer om publicering på Di.se