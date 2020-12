Polygiene och Body Doctor presenterar innovation inom ögonhygien

Polygiene Biostatic teknologi ingår i alla Eye Doctor Sterileyes® ögonkompresser, en unik funktion som har blivit en kärnkomponent i företagets övergripande produktutbud. Med ett exklusivitetsavtal och mycket stark försäljningsutveckling 2020 – med ordervärde på cirka 1 miljon kr, förväntar sig Polygiene att se ännu högre siffror under 2021.

”Vi valde Polygiene på grund av deras kompetens, och de erfarna medarbetare vi var i kontakt med. De arbetade tätt tillsammans med oss ​​för att säkerställa att den antibakteriella lösningen skulle klara de mycket stränga tester som behövde passeras. Testerna gjordes för att säkerställa att man kan applicera våra kompresser på och runt ögonen utan några som helst skadliga effekter, samtidigt som man uppnår en hög antibakteriell effekt. Detta genomfördes i ett tre månader långt test som vi klarade med mycket bra resultat”, säger Sue Grant, grundare av Body Doctor.

”Det är fantastiskt att se att Polygiene kan tillföra värde i nya segment som detta, där tester och krav är mycket stränga - ett bra exempel är det Medical Class I-godkännande som de antibakteriella kompresserna har fått. Vi ser ett långsiktigt samarbete med Body Doctor och vill fortsätta vara en viktig del i deras framgångsrika utveckling av unika produkter, som ögonkompresserna, säger Ulrika Björk, VD Polygiene.

Om Body Doctor

The Body Doctor Ltd grundades 2012 av Sue Grant och hennes två söner, Adam & Sam Wymer. Sterileyes®/Polygiene övervinner den svåra utmaningen att skapa ett antibakteriellt tyg som är tillräckligt effektivt för att slå ut bakterier, samtidigt som det ska vara helt säkert att använda på och runt ögonen. Det ger en betydande fördel i förhållande till andra ögonkompresser som inte har en antibakteriell funktion. The Eye Doctor kompresserna är utformade för att behandla några av våra vanligaste ögonsjukdomar och problem, som Dry Eye Disease. Body Doctors AB ansiktsmasker skapades i juli 2019. En anställd som lider av cystisk fibros bad företaget att göra en ansiktsmask med vårt antibakteriella tyg. Sedan ville hans CF-konsult även få leverans till sina patienter, och vi donerade därefter masker till både sjukhuset och Cystic Fibrosis Care Charity. På grund av Coronavirus-pandemin har vi kunnat öka produktionen av våra AB ansiktsmasker och säljer nu även på den publika marknaden.

Presskontakt Body Doctor: Amelia.wymer@ythe-body-doctor.com

Presskontakt Polygiene: Ulrika Björk, ubj@polygiene.com, 46 70 921 12 75

För pressbilder, besök https://news.cision.com/se/?n=polygiene-ab

Om Polygiene

Som världsledande inom luktkontroll och stays fresh-lösningar, vill vi förändra sättet vi ser på kläder – från förbrukningsvaror till hållbara produkter. Vi behandlar kläder, produkter för hemmet och textilier så att du ska kunna känna dig fräsch, tvätta mindre och låta plagg och produkter leva längre. Mer än 140 globala premiumvarumärken har valt att använda Polygienes varumärke med sina produkter. Polygiene är listat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. För mer information: www.polygiene.com. Erik Penser Bank AB är bolagets Certified Adviser, telefon: 08-463 83 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se.

